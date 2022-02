Stuttgarter Pressehaus: Das Schweigen durchbrechen

Kontext will wissen, woran es gelegen hat, dass ein Brief, der von fünf Kreisfürsten unterzeichnet ist und normalerweise eine Spitzenmeldung wäre, nicht das Licht der Welt erblickt hat? Während im Stuttgarter Pressehaus noch klar gesagt wird, dass er nicht veröffentlicht wird, ist in den Lokalblättern dunkel von Diskussionen die Rede, mit oder ohne die Verleger, aber nie unter dem Verdikt eines Ukas, eher in der Einschätzung, dass es vielleicht doch nicht so wichtig und damit vernachlässigbar ist. Man könnte auch von einer stillschweigenden Vereinbarung sprechen, über derlei Vorgänge hinter den Mauern eines Zeitungshauses zu schweigen. Die Arme der Krake SWMH sind lang.

Aber alles kann sie nicht erdrücken, die schiere Größe allein reicht nicht. Jetzt beginnt die Charmeoffensive. Auf Anfrage von Kontext versichert die Tochter MHS, dass die Chefredaktion "selbstverständlich" mit den Landräten in Verbindung sei und ihnen ein "ausführliches Gespräch auf bilateraler Ebene" anbieten werde. Termin und Ort stehen noch nicht fest, aber der Böblinger Bernhard verrät schon mal, was sie wollen. Sie wollen erfahren, wie sich der größte Zeitungsanbieter in der Region Stuttgart künftig Lokaljournalismus vorstellt und kommunalpolitische Berichterstattung "gewährleisten will". Dies betrachteten sie, so Bernhard, als eine "Form der Daseinsvorsorge", also als "etwas Existenzielles für unsere Gesellschaft".

Hier zu helfen ist keine einfache Aufgabe für die Medienholding Süd, die nach Kräften an dem Ast sägt, auf dem sie sitzt. Mit ihrer Missachtung des Lokalen, die offenkundig wird, wenn man nur die Einstellung der Stadtteilzeitungen in Stuttgart betrachtet oder den Kahlschlag in den zugekauften Zeitungen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ist die "Esslinger Zeitung" von 220 Beschäftigten auf 85, die "Kreiszeitung Böblinger Bote" von 112 auf 24 heruntergespart worden.

Jetzt sind auch die Grünen in großer Sorge

Das ist auch der Fraktion der Grünen in der Region Stuttgart nicht verborgen geblieben. Auch sie ist in "großer Sorge" und hat deshalb einen Brief an den SWMH-Geschäftsführer Christian Wegner und seinen MHS-Kollegen Herbert Dachs geschrieben. Realpolitisch diplomatisch formuliert stellen sie fest, dass die Berichterstattung über die Region nicht mehr "zu den bevorzugten Aufgaben" ihrer Häuser gehöre, und ein weiterer Qualitätsabbau zu befürchten sei. Sie bäten deshalb darum, ihren Plan, bis zu 55 Stellen in der Redaktion zu streichen, zu "überdenken".

In der Logik der BWL-Führungskräfte dürfte dafür wenig Raum sein, sie denken bereits an eine generelle Lohnkostensenkung von 25 Prozent, und entsprechen somit der Einschätzung des zuständigen Verdi-Bereichsleiters Siegfried Heim, der sie "rein profitorientierte Medien-Manager" nennt. Mit ihrem weiteren Rückzug aus dem Lokalen, dem Streichen weiterer Stellen, zwängen sie den Rest, so der Gewerkschafter, "Clickbaiting im Internet" zu betreiben.