Wohnungsbau und Klima: "Das treibt uns in den Wahnsinn"

Der Architekt Werner Sobek hat vor einigen Jahren gesagt, dafür gäbe es keine anerkannten Verfahren. Ist das immer noch so?

Nein. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hat vor zwei Jahren dazu eine Datenbank entwickelt. Nur es ist wie beim autonom fahrenden Auto: Es wird dargestellt, als sei es nächste Woche marktfähig, und in Wahrheit ist es unfassbar komplex. Aber wir können zum Beispiel die energetische Amortisationszeit für ein Fenster berechnen, das einen halb so hohen Wärmedurchgangskoeffizienten hat wie das Bestandsfenster, und wie lange es dauert, bis sich das energetisch amortisiert. Das ist das Tolle. Aber Sie haben vollkommen recht: Wir müssen die Lebenszyklusbetrachtung als Standard einführen.

Wenn eine Wohnungsgesellschaft oder eine Genossenschaft ihre Bestände energetisch sanieren will, muss sie das finanzieren. Wenn das dann nicht auf die Miete umschlagen soll, braucht es eine Förderung, oder?

Präzise richtig. Wir hatten aber über lange Jahre das Problem, dass bei niedrigen Zinsen eine Kreditförderung nicht attraktiv ist. Deshalb wurde auf Zuschussförderung umgestellt und diese im vergangenen Jahr statt ursprünglich bei zwei Fördergebern ganz bei der KfW angesiedelt. Gewiefte Immobilieninvestoren als Bauauftraggeber haben das vom ersten Tag an beantragt – und zwar mit exorbitant hohen Beträgen. Grundsätzlich fand ich das richtig. Die KfW ist zu verstehen als ein Instrument der Förderung von Transformationsprozessen in Bereichen, die über die gesetzliche Norm hinausgehen. Man muss mit dem Gedanken rangehen: Was fordern wir als gesetzliche Norm, und was fördern wir durch finanzielle Unterstützung? Grundsätzlich steht aber im Klimaschutz eine Aushandlung darüber an, ob es richtig ist – diese Diskussion führen auch die Gewerkschaften, die Mieterschutzverbände oder auch die Bestandshalter im Wohnungsbau –, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf Einzelne abzuwälzen.

Wenn ich meinen Hausbesitzer frage, wird der sagen, er kann sich das nicht leisten.

Ja! Deshalb brauchen wir eine sozial verträgliche Förderung auch im Rahmen der gesetzlichen Norm. Es gibt meines Erachtens einen breiten Konsens, dass wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, und wir haben uns dazu auch verpflichtet. Die Architektenkammer Baden-Württemberg – unter den Länderkammern die Kompetenzkammer für Klimaschutz – hat die Landesvertreterversammlung abstimmen lassen, wo alle Arten von Architektinnen und Architekten repräsentiert sind, und 84 Prozent haben gesagt, wir tragen eine gesetzliche Norm mit, auch wenn wir wissen, dass es große Debatten geben wird und einen hohen Erklärungsbedarf.

Die vorige Bundesregierung hat im vergangenen Sommer ein Gesetz verabschiedet, das die Ausweisung neuer Baugebiete erleichtert. Sind nicht die bestehenden Einfamilienhausgebiete schon ein riesengroßes Problem?

Es ist wie beim Auto: Ich nehme niemandem übel, wenn er sagt, ich will einen Porsche. Nur kann nicht jeder einen Porsche haben. Der Flächen- und Ressourcenverbrauch, auch die vorzuhaltende Infrastruktur, die Suffizienz, also die Quadratmeter pro Nutzer, all diese Parameter sind extrem ungünstig in Neubaugebieten. Wir verstehen den Wunsch nach einem Einfamilienhaus, aber es liegt ja auf der Hand, dass nicht jeder eines bauen kann.

Es geht ja auch nicht darum, Hausbesitzer zu enteignen. Aber macht es Sinn, heute weitere Einfamilienhäuser zu bauen?

Wir haben heute in Baden-Württemberg etwa zwei Drittel Zweipersonenhaushalte: Das sind nicht die klassischen Haushalte in einem Einfamilienhaus. Auf der anderen Seite liegt, etwa in meiner Heimatgemeinde, der Anteil von Ein- und Zweifamilienhäusern bei ungefähr 80 Prozent. Wir haben gar nicht mehr die Bevölkerungsstruktur, um den Bedarf nach weiteren Einfamilienhäusern zu begründen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Hochbetagten rasant zu. In zehn Jahren werden wir in Deutschland drei Millionen Pflegebedürftige haben. Dann müssen wir fragen: Wie kann ich die Assistenz, die wir brauchen, überhaupt organisieren? Wir können das nicht komplett über professionelle Systeme abbilden. Wir müssen auch Nachbarschaften organisieren, Wohnformen generieren – und zwar in den Orts- und Stadtkernen, nicht kostspielig und exklusiv im Neubaugebiet. Nicole Razavi hat in dem halben Jahr, das sie jetzt Ministerin ist, einen Satz geprägt, den ich sehr gut finde: Dichte schafft die Voraussetzung für Nähe.

Das ist auch gut fürs Klima.

Auf Landesebene haben wir eine viel intensivere Debatte, ich glaube die Lernprozesse sind da. Man muss es bei aller Kritik sagen: Demokratie ist ein lernendes System. Ich komme aus der Peripherie dieses Landes, und trotzdem haben wir Wohnungspreise, die für viele Menschen nicht mehr bezahlbar sind. Das ist ein existenzielles Problem für diese Menschen. Und es ist auch eine Frage – das predige ich seit langem: Ist Politik handlungsfähig? Am Umgang mit diesen Problemen wird sich zeigen, ob die Politik die real existierenden Probleme von Menschen lösen kann – ob sie sie überhaupt wahrnimmt oder sich die Welt schönredet.