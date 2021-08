Preiswert Wohnen in der Großstadt: Modell Zürich

Inzwischen gibt es solche Typologien auch anderswo, in Berlin am Spreefeld etwa. In sogenannten Clusterwohnungen haben Paare, Familien und Einzelpersonen ihren individuellen Schlafbereich, während alle zusammen kochen und große Gemeinschaftsräume besitzen. Die Genossenschaft Kraftwerk1 hat zwei weitere Projekte mit 150 Wohnungen verwirklicht, zwei weitere neu gegründete Genossenschaften haben drei Siedlungen mit mehr als 500 Wohnungen gebaut. Allesamt in schwieriger Lage: Das Projekt Kalkbreite etwa befindet sich über einem weiterhin in Betrieb befindlichen Straßenbahndepot, Zwicky Süd, so benannt nach einer ehemaligen Spinnerei, eingeklemmt zwischen Autobahn und Bahnlinie.

Und das ist noch längst nicht alles. Zürich ist eine Stadt der Genossenschaften, gegründet zumeist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie besitzen ungefähr 40.000 Wohnungen – der Anteil ist doppelt so hoch wie in Stuttgart – und die Mieten liegen um zwanzig bis dreißig Prozent unter dem Schnitt. Nur war der Wohnungsbau seit den 1970er-Jahren fast zum Erliegen gekommen. Seit dem Hardturm-Bau sind über 100 Genossenschaftssiedlungen neu gebaut oder erweitert worden – mit mehr als 10.000 Wohnungen. Dazu kommen noch gut 1.500 vonseiten der Stadt und fast ebenso viele von städtischen Stiftungen für Wohnen im Alter, für preisgünstiges Wohnen, Studierende und kinderreiche Familien.

Unglaublich: Mieten sinken

Hofer würde im Zuge der IBA gern etwas von dieser Dynamik auf Stuttgart übertragen. Und kein Intendant könnte dafür geeigneter sein als er. Aber dafür braucht es die Stadt. Und die hat noch nicht begriffen, worauf es ankommt. Zürich betreibt seit fünfzig Jahren eine aktive Bodenvorratspolitik. Städtische Grundstücke werden nicht verkauft, sondern nur in Erbpacht vergeben – und zwar nur an gemeinnützige Genossenschaften. Das bedeutet, diese dürfen nur die Kostenmiete verlangen. Dass die Stadt Stuttgart ihrer eigenen Wohnungsgesellschaft SWSG eine Kapitalverzinsung von 4 Prozent zugesteht, findet Hofer absurd. Während Mieter am Hallschlag in Stuttgart, auch wenn sie kein Auto haben, für einen Tiefgaragenplatz zahlen, unterschreiben sie in Zürich, dass sie kein Auto besitzen und auch keines erwerben wollen.

Dass die Mieten an den Mietspiegel, also an Mieterhöhungen auf dem freien Markt angepasst werden, kommt in Zürich nicht vor, ebenso wenig, dass Sozialwohnungen nach 15 Jahren aus der Mietpreisbindung fallen. Wenn die Kredite nach und nach abgezahlt sind, sinken sogar die Mieten – und das bei allen Wohnungen von gemeinnützigen Trägern. Die Genossenschaften, so Hofer, stehen dabei eher für den unteren Mittelstand. Ihre Mitglieder müssen eigenes Geld mitbringen. Aber auch für Menschen ohne Vermögen ist in Zürich gesorgt.