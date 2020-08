Projektraum Ostend: Immo to go

Aber ist das, was Bär und Doka in ihrem Eckladen veranstalten, überhaupt Kunst? Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so aus. Der Projektraum Ostend war schon Immobilienbüro, Motorradwerkstatt, Pommesbude, Videothek und zuletzt beinahe Fotostudio, wegen der Corona-Bestimmungen jedoch abgewandelt zu einer Schaufenster-Ausstellung. Wurden hier wirklich Immobilien verhökert? Es schien jedenfalls so. "Immo to go" stand in silbernen Lettern an der Schaufensterscheibe. Zettel mit Angeboten hingen aus. Und siehe da: Immer wieder betraten Interessenten den Laden und fragten nach.

In Realität ging es eher darum, das Spiel zu hinterfragen. Unter anderem mit einem Theaterstück unter dem Titel: "Mieter Günther will nicht weg – Wenn Wohnen zum Luxus wird!" Über ein Jahr haben Doka und Bär gesucht, bis sie den Laden über eine Anzeige im Netz gefunden haben. Das Haus gehört dem Bau- und Wohnungsverein, früher einmal Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen, dem ältesten Vermieter im Stadtteil. Das Verhältnis sei gut, sagen sie. Allerdings zahlen sie doppelt so viel wie für ihr früheres Atelier.