Ausstellung: Politik und Poesie

Stefan Knaus hat in einem früheren Studium an einer Fachhochschule technisches Zeichnen gelernt. Dies ist seinen Zeichnungen noch anzumerken, die in freier Form Mensch, Tier und Maschine zu einer anspielungsreichen Cyborg-Welt kombinieren. 2002 hat er sein Kunststudium abgeschlossen und lebt seitdem als freier Künstler.

Der ungewöhnlichste Künstler der Ausstellung, Friedrich Zirm, ist im Februar im Alter von 56 Jahren gestorben. Von Geburt an spastisch gelähmt, war er auf den Rollstuhl angewiesen, malte mit dem Mund oder wies im Beiwagen eines Motorrads sitzend den Fahrer an, über Bodenplatten mit Farbe zu fahren, wie in einem von drei Videos zu sehen ist. "Ich bin in einer besonderen Situation, und daraus ergeben sich gesellschaftliche Probleme, Schnittpunkte, Schwierigkeiten", sagte der Künstler. "Geld hab' ich keines, und es ist sehr mühsam, dann Kunst zu machen." Sein Credo war jedoch: Wenn man sich etwas in den Kopf setzt, findet man trotz aller Schwierigkeiten einen Weg. Im Bild unten wird sein Werk in Szene gesetzt.