Festival in Corona-Zeiten: "Wir fordern Gemütlichkeit"

Ein Jahr lang haben fünf Stuttgarter Kulturinstitutionen das Festival "Die irritierte Stadt" vorbereitet: 25 Projekte zum Mitmachen erobern den öffentlichen Raum. Die Corona-Auflagen machten das Konzept fast zunichte. Und doch gibt es großartige Momente.

"Die Künste gehen den Dialog mit der Stadtgesellschaft ein", heißt es in der Ankündigung des Festivals "Die irritierte Stadt", sie "begeben sich hinaus in den Stadtraum und entwickeln Perspektiven für ein Zusammenleben in der Stadt." Im Gespräch zwischen Martina Grohmann und Christine Fischer, den Intendantinnen des Theater Rampe und des Veranstalters Musik der Jahrhunderte, entstand vor einem Jahr die Idee. Die Rampe war gerade mit einem Bauwagen auf den Marienplatz gezogen. Musik der Jahrhunderte, bekannt für das Neue-Musik-Festival "Eclat", hatte beschlossen, sein zweites Festival "Der Sommer in Stuttgart" einzustellen. Warum nicht etwas Neues, zusammen?