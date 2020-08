Stuttgart-21-Bauzaun: Tausendfach anonyme Massenkunst

S-21-Freunde halfen, Zaun zu retten – versehentlich

Parallel dazu wollten wir Möglichkeiten eruieren, dass der Zaun im Museum eine neue Bleibe bekommt. Doch dazu musste erst intern abgeklärt werden, ob man Geschichte schon ausstellen kann "während sie noch qualmt" (so die US-Historikerin Barbara Tuchmann 1964). Am 23. September wandte ich mich an die Pressestelle der mit dem Nordflügelabriss beauftragten Baufirma Wolff und Müller: "Wir wenden uns an Sie mit einer sehr speziellen Bitte. Der Bauzaun am Nordflügel des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist nach unserer Ansicht ein wichtiges und erhaltenswertes Dokument der Kultur- und Zeitgeschichte ... Ich würde gerne verhindern, dass der Bauzaun irgendwann "entsorgt" wird, denn es wäre sicher für das Subunternehmen eine mühselige Arbeit, den Zaun wieder zu säubern. Wir würden Ihnen anbieten, den Abtransport zu übernehmen und dem Abbruchunternehmen die Zaunkosten zu ersetzen. Möglicherweise wäre dies auch ein kleines Zeichen der Dialogbereitschaft".

Die Strategie ging auf, und auch die Befürworter des Bahnprojekts halfen unbewusst mit, den Zaun zu retten. In einem Aufruf an seine Mitstreiter rief der streitbare S-21-Pfarrer Johannes Bräuchle zu einem abendlichen Treffen seiner Initiative "Pro S 21" am Bauzaun auf. Es war klar, was dort geplant war, man wollte die Wand "säubern". Ich erfuhr erst einen Tag davor von diesem Plan und entwickelte eine Gegenstrategie. Gemeinsam mit anderen Kunsthistorikern plante ich eine Bauzaunnacht, zu der wir über Email aufriefen. Als die S-21-Befürworter, teilweise mit Leitern, kamen, konnten Sie nicht an den Bauzaun, da dort schon Führungen stattfanden. Interessanterweise beteiligten sich einige von ihnen sogar an den Diskussionen, und der Bauzaun wurde zum Ort des Dialogs zwischen unterschiedlichen Positionen. In meiner Gruppe half ich einem Befürworter, sein Schild an den Bauzaun zu hängen. Als hilfreich für den Meinungsaustausch erwiesen sich die Bilder, denn dort zeigte sich, dass genaues Hinsehen das wichtigste war, bevor man es interpretierte. Befürworter fanden zunächst eine vermeintliche Computeranimation des neuen Bahnhofes sehr toll, aber in der Diskussion wurde Ihnen klar, dass es sich um einen Umbauvorschlag der S-21-kritischen Gruppe "ArchitektInnen für K21" handelte.