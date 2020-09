IBA '27: Baukasten fürs Städtle

Getrennt sind die beiden Quartiere durch das Züblin-Parkhaus. Eben darum geht es in dem Beteiligungsverfahren in erster Linie, wenn auch nicht nur. Das ganze Viertel, die "Altstadt" soll wieder zusammenwachsen. Aber wie? Was soll anstelle des Parkhauses entstehen oder aus ihm werden? Es gehört zu den klaren Ergebnissen der ersten Umfrage, an der fast 200 Personen teilnahmen, dass nicht kommerzielle Zwecke, sondern kulturelle, nachbarschaftliche und flexible Räume im Mittelpunkt stehen sollen.

Beteiligung ist ernst gemeint

"Zukunft Leonhardsviertel" ist das zweitgrößte Bürgerbeteiligungsprojekt in Stuttgart nach dem Rosensteinquartier. Am Rosenstein winken schon seit vor der Jahrtausendwende große Versprechungen an einem fernen Horizont, der noch immer nicht in greifbare Nähe gerückt ist. Aber in der Leonhardsvorstadt geht es zügig voran: Die neue Mitte der "Altstadt" könnte bis 2027 fertig sein.

Für die Beteiligung ist das ein Riesenunterschied. Die künftigen Rosenstein-Anwohner wissen heute noch gar nichts von ihrem Glück. Denn diejenigen, die heute eine Wohnung suchen, können auf keinen Fall so lange warten. Die Bewohner der beiden Altstadtviertel sind dagegen schon da. Sie sind aber ein wenig misstrauisch. "Hände weg vom Leonhardsviertel" stand gleich am ersten Wochenende auf einem Zettel an einem Fenster in der ersten Etage: "Baut bloß keinen Scheiss", "Keine Gentrifizierung" und "Das Viertel bleibt dreckig".