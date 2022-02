Stuttgarter Pressehaus: "Wir sind schockiert!"

Ihr Brief ist voller nie dagewesener Bitterkeit. Ein Manifest gegen eine Managerriege, die in ihren Augen (und die sehen es klar) alles zerschlägt, was diese Zeitungen einmal ausgemacht hat: die Qualität, die Köpfe, der Anspruch. Ihre Fragen kommen wie Kanonenschläge: Warum soll das Publikum für Inhalte zahlen, die keinen Mehrwert haben? Warum die zunehmende Boulevardisierung? Wie ernst nehmen wir unsere KundInnen noch? Warum gilt nur noch der Blick auf die Zahlen? Was unterscheidet uns noch von Angeboten, die nur auf Quote schielen? Warum werden Identität und Glaubwürdigkeit zerstört? Erfüllen wir unseren Anspruch noch, die Vierte Gewalt zu sein, die Mächtigen zu kontrollieren? Alles Fragen, die an den Grundfesten einer Presse rütteln, die von sich behauptet, demokratierelevant zu sein. Der Brief endet mit der Forderung: "Lassen Sie ab von diesem radikalen Kurs!"

Zu erwarten ist das nicht. Das einzige, was sich bisher geändert hat, ist das verbale Marketing jenen gegenüber, die sich kritisch zu Wort gemeldet haben, im Pressehaus als Entscheider identifiziert worden sind und die Seele massiert bekommen sollen. Welcher Kommunikationsguru auch immer dies empfohlen haben mag, seit Wochen bietet die Chefetage Gespräche an: sei's Stuttgarts OB Frank Nopper, Tübingens OB Boris Palmer, den grünen Landespromis Winfried Hermann und Petra Olschowski, den Landräten aus der Metropolregion, der grünen Fraktionsspitze im Regionalparlament. Und wir werden den Verdacht nicht los, dass sie die Liste mithilfe von Statements in Kontext (etwa hier und hier) zusammengestellt hat.

Manager Dachs könnte auch Schrauben verkaufen

Schnell ging es mit den Landräten. Zwei Wochen nach ihrem Offenen Brief an die Geschäftsführung der SWMH und ihrer Tochter Medienholding Süd (MHS), in dem sie das Verschwinden des Lokalen beklagten, saßen sie mit Joachim Dorfs in einer Videokonferenz. Der StZ-Chefredakteur versicherte einmal mehr die Hochhaltung der Qualität bei gleichzeitiger Reduktion der Redaktion. Die Kreisfürsten schlossen daraus, dass es bei dem Spagat wohl gut wäre, ein "ergänzendes Informationsangebot" zu machen, das über die sozialen Medien ausgespielt werden könnte. Landrat Roland Bernhard aus Böblingen nennt das eine "Neuausrichtung", mit der er aber die Vierte Gewalt nicht überflüssig machen will. Das erledigt sie selbst. Aber, wer weiß, vielleicht entstehen hier neue Arbeitsplätze. Zusätzlich zu denen in den Pressestellen von Unternehmen, Verbänden und Ministerien, in die sich viele vor dem großen Kahlschlag gerettet haben.

Schriftlich äußert sich MHS-Geschäftsführer Herbert Dachs, dem die Betriebswirtschaftslehre offensichtlich in die Wiege gelegt worden ist. Er bittet die Regional-Grünen, die den Stellenabbau "mit großer Sorge" sehen, ihren Blick nicht nur auf diesen "betriebswirtschaftlichen Aspekt" zu richten, sondern auf seine "sehr viel differenzierteren" Maßnahmen, die darauf abzielten, in einem schwierigen Markt "zukunftsfähig" zu sein. Fest stehe dabei, dass "unser Geschäftsfeld" der lokale und regionale Journalismus ist und bleibe. Sehr ausgeklügelt schafft er beispielsweise die Stadtteilzeitungen ab und dünnt die Außenredaktionen aus, die in seinem "Geschäftsfeld" zu hohe Kosten verursachen als wären es Schlauchschellen von Schrauben-Würth.

Hauptsache, das Duschwasser fließt ab

Auch in der Korrespondenz mit seiner Kundschaft ist es die Ökonomie, die alles bestimmt, wobei ihm irgendjemand gesagt haben muss, dass es in diesem Pressewesen mal um mehr als um Geld gegangen ist. Ein Absatz aus einem Dachs-Brief an eine Leserin, die sich über die "Seichtigkeit" und ständig höhere Abopreise empörte, mag das verdeutlichen: "Es ist unabdingbar, dass wir als Medium in einer demokratischen Ordnung unserem Auftrag an eine neutrale, sachliche und faktisch richtige Berichterstattung gerecht werden. (…) Das ist uns aber nur möglich, wenn Sie auch zukünftig bereit sind, für die Leistung einen angemessenen Preis zu bezahlen und Ihr Vertrauen in die Unabhängigkeit unserer Inhalte nicht verlieren." Dann werde die Medienholding Süd eine "starke publizistische Kraft" in Baden-Württemberg bleiben. Die Frau sagt, sie habe große Zweifel, ob das, was ihr dieser Mann erzähle, von Nutzen sei.

Auf eine Antwort warten noch die Bezirksbeiräte aus dem Stuttgarter Süden. Sie versammeln sich unter einem Offenen Brief an die SWMH-Geschäftsführung alle Parteien: von den Grünen, über CDU, SPD, FDP bis zu Puls und den Freien Wählern. Ihr Thema ist die unterste kommunalpolitische Ebene, vielleicht die wichtigste und angewiesen auf einen Journalismus, der die notwendigen Informationen liefert. Sie fragen sich, wie das "temporäre Thementeams" und "flexible Reporter" zwischen "Events" und "Freizeit" bewerkstelligen sollen? Folgt man dem Brief der Belegschaft, dann gibt es darauf keine Antworten. Die Verantwortlichen wüssten es nicht, schreiben die KollegInnen, "gute Frage, das müsse man noch klären".