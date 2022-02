Alles ist schrecklich. Also zuerst: Hanau-Gedenken. Die Erinnerung an den rassistischen Anschlag vor zwei Jahren, bei dem neun Menschen ermordet wurden, ist offenbar nicht so einfach. In Hanau selbst wird gestritten, wo denn nun das Mahnmal hin soll – die Initiative, in der sich Hinterbliebene organisiert haben, will es auf dem Marktplatz, denn dort wurden nach dem Anschlag Blumen niedergelegt. Die Stadt will es am Heumarkt, weil das der erste Tatort war in dieser Terrornacht. Eine Lösung – weit entfernt. In München setzte die Polizei bei einer Gedenk-Demo Pfefferspray und Schlagstöcke ein, auch nicht so passend. Und in Stuttgart? Da befand Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU, was sonst), dass eine Lichtinstallation zum Gedenken an die Ermordeten nicht ans Rathaus projiziert werden dürfe, weil, so teilte es seine Sprecherin mit, "der konkrete Bezug zur Stadt Stuttgart" fehle. Instinktsicher, der Stuttgarter OB, nah dran an aktuellen Debatten.