Grüne in Tübingen: Der doppelte Palmer

"Wissen Sie, jeder Mensch hat zwei Seiten", sagt Gebhart. Natürlich gebe es Reibereien mit dem Oberbürgermeister, gerade wenn man glaubt, dass nicht einmal grüne Projekte bis ins Unendliche wachsen können und man eine Wirtschaftsordnung will, die auch den ärmeren Weltregionen wohltut. "Aber bei der kommunalpolitischen Arbeit muss ich sagen, dass Palmer trotz aller Differenzen gut abschneidet." Mit ein paar Unterbrechungen sitzt Gebhart nun seit drei Jahrzehnten im Gemeinderat. "Früher gab es da mit Grünen, SPD und KPD hauchzarte Mehrheiten", sagt er, heutige Vorzeigeprojekte wie das Französische Viertel oder die verkehrsberuhigte Stadt wären mit einer Stimme weniger gescheitert.

Heute entscheidet das Gremium meistens geschlossen. Überregionale Aufmerksamkeit bekommt Palmer zwar meistens durch Kontroversen. In der Stadtpolitik, lobt Gebhart, sei er aber einer, der vermitteln könne und Kompromisse finde. Der durchaus ambitionierte Zielbeschluss etwa, dass Tübingen bis 2030 CO2-neutral werden soll, kam ohne Gegenstimme und mit nur einer Enthaltung durch.

Auch Freunde finden seine Äußerungen schrecklich

Bei Gebhart scheint auf, dass viele Grüne in Tübingen sehr unglücklich damit sind, wie sich das Verhältnis zwischen dem Oberbürgermeister und seiner Partei entwickelt hat. Einer, der als Mitglied Wahlkampf für einen macht, den die Landesspitze am liebsten rauswerfen will, ist Christoph Melchers, Architekt und Nachbar von Boris Palmer. Er gehört zu den InitiatorInnen der Unterstützungskampagne für die Wahl im Herbst. "Sogar seine besten Freunde finden es gelegentlich schrecklich, wie er sich äußert", räumt Melchers gleich zu Beginn des Gesprächs ein, an dem auch Maria Avramenko teilnimmt: 27 Jahre alt und Pharmazie-Studentin. "Es sind nämlich nicht nur alte, weiße Männer, die Boris gut finden", sagt Melchers grinsend.

Gut 1000 Wahlberechtigte haben den Aufruf der Initiative unterzeichnet, was für den Amtsinhaber nach eigenen Angaben ein entscheidender Grund war, noch einmal antreten zu wollen. In wenigen Tagen sind für seinen Wahlkampf 120.000 Euro Spendengeld zusammengekommen, wobei um die 80 Prozent von der Facebook-Gemeinde stammen sollen.

"Ich kenne ihn jetzt seit etwa 25 Jahren", sagt Melchers über Palmer. "Ein Ausländerfeind ist er ganz sicher nicht." Immerhin habe er sich gleich zu Beginn seiner ersten Amtszeit darum bemüht, dass Tübingen eine Partnerstadt in Tansania bekommt. Wenn er in anderen Städten unterwegs sei, berichtet Melchers, würden ihn Grüne fragen: "Seid ihr verrückt, einen so erfolgreichen Politiker aus der Partei werfen zu wollen?"

Avramenko ist parteipolitisch ungebunden und schätzt die unverstellte Art von Palmer, "das gibt es ja nicht mehr oft, so straight und direkt". Vor vier Jahren ist sie nach Tübingen gezogen und will hier noch lange bleiben. Vor allem die Mobilität begeistert sie: "Hier kann man an Samstagen kostenlos Bus fahren. Wo gibt es denn so was?"

"Was ich für notwendig halte, sage ich auch"

Doch neben glühenden Fans gibt es auch solche, die genervt sind von Palmer. Die darauf hinweisen, dass hinter erfolgreichen Projekten in einer Kommune nicht nur der Oberbürgermeister steht, ihn sicher nicht für unentbehrlich halten und den Personenkult um ihn belächeln. Insbesondere im links-alternativen Milieu ist er eine regelrechte Hassfigur. Unter anderem der "Tagesspiegel" erklärt ihn sogar zum "Sarrazin der Grünen".

"So weit ich sehen kann", sagt Palmer gewohnt selbstbewusst, "werfen mir nicht mal die schärfsten innerparteilichen Kritiker vor, dass ich im Amt – in der Tat – Fehler mache." Er verweist auf zwei Tübinger Spitzenplätze: als die Stadt in Baden-Württemberg, in der die CO2-Bilanz am schnellsten sinkt und die Wirtschaft am schnellsten wächst. Es sei allgemein anerkannt, dass er das grüne Programm verwirkliche, sagt er. "Es geht also um die Differenz von Wort und Tat. Mir wird vorgeworfen, dass ich gegen Sprachvorschriften verstoße, dass die Form der öffentlichen Äußerung, die ich wähle, inakzeptabel sei. Es geht letztlich um die Fragen von political correctness und Identitätspolitik: Was kann man noch sagen? Was darf man sagen? – Da ist der Konflikt entstanden."