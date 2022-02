Ukraine: Schulhof ohne Lehrer

Der Ukraine-Konflikt polarisiert zunehmend, die Diskussionen werden auf allen Seiten immer schärfer. Anlass genug, ein paar Schritte zurückzutreten und nach Stimmen Ausschau zu halten, die nicht nur Schwarz und Weiß kennen.

Das Geschrei ist schrill, in den sozialen Medien, in den Zeitungen, im Fernsehen. Die einen rufen nach Waffenlieferungen an die Ukraine und betrachten die Nato als Heilsbringer, die anderen tun so, als sei der Weltpolitiker Putin ein ganz armes Würstchen, umzingelt, der Sowjetunion beraubt und seines Stolzes, weil Obama sein Land irgendwann mal eine Regionalmacht genannt hat. Allein bei der Erinnerung geht vielen alten Linken der Hut hoch. Aber ist das alles nicht ein wenig unterkomplex?

Janine Wissler, Vorsitzende der Linken, hat gestern ein kluges Statement abgegeben, das ihr bei den Russlandaffinen in und um die Partei sicher keine Freunde gemacht hat. "Spiegel online" war es sogar eine Meldung wert. Kein Heureka an die Russen, natürlich keines an die Nato, sondern die Betrachtung eines Konflikts, in dem keiner der Gute ist. Nato-Osterweiterung auf der einen, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim auf der anderen Seite. Und nun die Anerkennung der Donbass-Regionen. "Die Anerkennung der Volksrepubliken und der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine eskalieren den Konflikt weiter", sagte Wissler. Das sei "keinesfalls eine Friedensmission, das ist völkerrechtswidrig, verletzt die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und befördert die Gefahr eines großen Krieges in Europa."

Und noch etwas hat sie gesagt, das wichtigste in dieser Krise, das kaum einen Strategie-Analysten beschäftigt: "Ich will an dieser Stelle eines ganz deutlich sagen, weil hier viel über Staatsmänner gesprochen wird und über die Interessen von Staaten. In diesem Krieg, wie in jedem Krieg, leidet vor allem die Bevölkerung. Und deshalb ist es auch wichtig, die Perspektive der Menschen in der Ukraine und auch in der Ostukraine in den Mittelpunkt zu stellen. Über 10.000 Tote in den letzten Jahren." Die Menschen leiden und das Leid wird sich in der kommenden Zeit vergrößern. Dabei, so stellt der Soziologe Wolodymyr Ischtschenko in einem kürzlich geführten, interessanten, aber einigermaßen schlecht gealterten Interview fest: "Laut Umfragen, die in den dreißig Jahren seit der Unabhängigkeit durchgeführt wurden, hatten unter der ukrainischen Bevölkerung stets Themen wie Arbeitsplätze, Löhne und Preise oberste Priorität, während Identität, Sprache, Geopolitik, die EU, Russland und die NATO als nachrangig beurteilt wurden."

Wer will die Donaumonarchie restaurieren?

Gestern also dann die Rede von Präsident Putin. Inhaltlich hatte er das, was er zur Ukraine sagte, der er das Recht auf Eigenständigkeit absprach, ja schon in seinem Aufsatz "Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern" vom 12. Juli vergangenen Jahres gesagt. Ein interessantes Dokument, in dem viel über historische Entwicklungslinien, eine schon früh gemeinsame Sprache und Religion, das orthodoxe Christentum, steht.