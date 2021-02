Grüne Aufrüstung: Die große Böllerei

Die aktuelle Fraktionschefin der Grünen Katrin Göring-Eckardt war damals auch für den Nato-Krieg im Kosovo, wollte 2014 außerdem in Syrien militärisch intervenieren und sagt heute, am 18.12.2020 in der "Rheinischen Post", dass die Bundeswehr notfalls auch ohne völkerrechtliches Mandat eingesetzt werden müsse: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Mandat der Vereinten Nationen blockiert werden kann und dann wichtige Hilfe in Kriegsregionen mitunter nicht möglich wäre." Göring-Eckardt betont jedoch, dass sie es sich bei solchen Entscheidungen nicht leicht mache, sie ist ja auch, so wie ihre Kollegin Ellen Ueberschär, eine Theologin und Kirchenfunktionärin, und sie liest auch, so weiß die FAZ, täglich einen Bibelvers. Womöglich Sprüche aus dem Alten Testament, mit denen sie an die panzersegnende Tradition ihrer Kirche anknüpfen könnte.

Grüne denken über "robuste" Militäreinsätze nach

Auch die Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr muss jetzt korrigiert werden. Bahr erklärte noch 2013 vor Schülern in Heidelberg: "In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt." Dagegen schreibt im Jahr 2020 Stefan Meister, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung im georgischen Tiflis, in einem Aufsatz für die "Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik": "Eine Modernisierungspartnerschaft mit Russland in der Tradition der neuen Ostpolitik der 1970er Jahre war der entscheidende außenpolitische Ansatz bis 2012. Diese Politik des Wandels durch Annäherung ist jedoch gescheitert." Das sitzt!

Meister fordert nicht nur mehr Waffen, sondern auch deren von UN-Einwänden unabhängige Anwendung: "Wenn Deutschland ein Waffenstillstandsabkommen in Libyen durchsetzen möchte, muss es auch im EU- oder Nato-Rahmen bereit sein, dieses militärisch zu schützen. Das Gleiche gilt für Syrien: Nur durch die Bereitschaft, Schutzzonen für Zivilisten zu schützen, können Deutschland und die EU-Partner bei der Nachkriegsordnung in Syrien als entscheidende Akteure auftreten. Ebenso könnte in der Ukraine ein Abkommen für eine robuste EU-Mission unter deutscher Beteiligung tatsächlich den Druck auf Moskau erhöhen…" Das schöne Euphemismus-Wort "robust"! Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat es auch im Repertoire und im neuen Jahr bereits verwendet. Sie hat sowohl über mehr Waffen als eben auch über "robuste Militäreinsätze" nachdacht: "Einfach wird das nicht. Aber wir dürfen uns nicht wegducken."