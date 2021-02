Nachhaltiger bauen: Wohin mit dem Schutt?

Auch in den Ländern steht die Kreislaufwirtschaft auf der politischen Agenda: Die Landesregierung in Baden-Württemberg erneuert gerade das Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG) und will die öffentliche Hand beim Einsatz von Recyclingbaustoffen stärker in die Pflicht nehmen. In Zukunft müssen das Land und die Kommunen beim Planen und Bauen so ausschreiben, dass wiedergewonnene Baustoffe gleichberechtigt angeboten werden können. Aber auch hier fehlt die Pflicht zur Umsetzung. Die Gründe für den Verzicht auf Recyclingbaustoffe sind lediglich "zu dokumentieren".

Neu geregelt werden soll mit dem Gesetz auch der sogenannte Erdmassenausgleich. Die Deponien haben keinen Platz mehr für den anfallenden Erdaushub von Kellern oder Tiefgaragen; der Erdmüll soll im Gebiet bleiben. Diese Regel reduziert den CO2-Ausstoß deutlich, denn die Erdmassen müssen nicht mehr mit Lastern abtransportiert werden. Es ist aber zu befürchten, dass eine solche Regel zu städtebaulichen Missgriffen führen kann und landschaftlich unglückliche Verformungen entstehen. Auch dieses Thema sollte daher als Teil einer Strategie in eine gesamtstädtische Perspektive integriert und durch eine gute Planung und ein kommunales oder regionales Erdmassenmanagement ergänzt werden.

Beide neuen Gesetze zur Regelung der Kreislaufwirtschaft haben blinde Flecken: Es fehlt das klare Bekenntnis zum Vorrang des Erhalts. Die Gesetze legen den Fokus auf neue "Produktgestaltung und Produktion". Der Anreiz, Gebautes zu erhalten, muss aber dringend erhöht werden. Eine weitere Leerstelle ist, dass der Aufbau von Bauteilbörsen oder digitale Bauteilvermittlung nicht gefördert werden sollen. Der Gesetzgeber blickt lieber in eine Zukunft, in der alles schon irgendwie zur Wiederverwertung konstruiert und am Ende sogar kompostierbar sein wird. Die Realität von heute bleibt weitestgehend unberücksichtigt.

Das führt aber auch zur Frage, warum die zeitgenössische Architektur nicht mehr Fortschritte gemacht hat. Im Jahr 2009 hatten Architekten, Stadtplaner und Ingenieure das Klimamanifest "Vernunft für die Welt" als eine Selbstverpflichtung formuliert. Gemeinsam mit der Bauindustrie sollte ein ökologischer Wandel im Planen und Bauen eingeleitet werden. Zehn Jahre später musste der Bund Deutscher Architekten aber "milde zerknirscht und besorgt um den eigenen Status und mangelnden Mut für eine radikale Änderung ihrer Lebenswirklichkeit" feststellen, dass "sie mehr tun müssen, um der Verantwortung ihrer Profession und der Relevanz von Architektur angesichts der Klimakrise gerecht zu werden." Im Positionspapier "Das Haus der Erde. Für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land" von 2019 soll der Architektenschaft die Dringlichkeit zu handeln beigebracht werden. Es soll gar ziviler Ungehorsam geprobt werden, um den Vorrang von Neubauten in Frage zu stellen.

Gute Beispiele

Concular ist ein junges Startup, das einen ökologisch orientieren Verbund für die zirkuläre Bauwirtschaft etablieren will. Bereits Teil des Verbunds ist Restado, eine Internetplattform, auf der Baumaterial vermittelt wird, das noch im Gebäude ist und erst bei einer Sanierung oder einem Rückbau frei wird. Einer der Geschäftsführer von Concular, Julius Schäufele, schlägt vor, dass dieser Verbund um Lagerflächen und -räume herum entsteht. In diesem Umfeld könnten Recyclinginnovationen, Reparaturbetriebe und Startups entstehen. Vorbild sind die in den USA bereits existierenden Reuse-Center. Sie sind eine Mischung aus Wertstoffhof, Baumarkt und alternativer Oase. In Berlin gibt es schon Überlegungen, in Baumärkten temporäre Lager- und Verkaufsflächen bereitzustellen oder das Haus der Materialität in Berlin-Mitte dafür auszubauen. Schäufele regt an, dass es deutlich mehr Bauteilbörsen geben sollte, mindestens eine in jeder großen Stadt, die alle über eine einheitliche Vermittlungssoftware betrieben werden könnten.