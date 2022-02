Konflikt um die Ukraine: Eine Stadt in der Schwebe

Wie sich ein Krieg tatsächlich anfühlt, weiß Julia Krasilnikowa aus eigener Erfahrung. Sie stammt aus Luhansk; als dort 2014 die Kampfhandlungen ausbrachen, floh sie nach Kiew und baute mit anderen geflüchteten AktivistInnen die liberale NGO Vostok SOS auf, die sie heute leitet. Die 31-Jährige sitzt in einem schmucklosen Büro in der Innenstadt und erzählt von der Lage im Donbass, wo sich ukrainische Streitkräfte und von Russland finanzierte und aufgerüstete "Separatisten" feindlich gegenüberstehen: in einem Krieg, der seit acht Jahren andauert, über 14.000 Tote gefordert und mehrere Millionen Menschen zu Vertriebenen gemacht hat. "Gerade ist dort eigentlich alles so gefährlich wie immer, die Menschen sind ziemlich ruhig."

Verhandlungsmasse statt Subjekt

Vostok SOS zählt rund dreißig MitarbeiterInnen. Leisteten sie anfangs vor allem humanitäre Hilfe, betreuen sie heute auch Bildungsprojekte, dokumentieren Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten und begleiten JournalistInnen an die "Kontaktlinie". Was Krasilnikowa zurzeit am meisten fürchtet? "Ich will nicht, dass die Menschen in Kiew das Gleiche erleben müssen wie wir damals und alles verlieren."

Während sich an der Front wenig tut, verlegt Russland Kampfjets ins Nachbarland Belarus. In Polen treffen weitere Truppen der USA ein, mehrere Tausend Soldaten sollen in Osteuropa stationiert werden. Neben den Waffenlieferungen diverser europäischer Staaten laufen auch die diplomatischen Bemühungen auf Hochtouren.

Atemlose Nachrichtenfetzen, während Militärstrategen immer neue Szenarien heraufbeschwören, von denen keines eine Deeskalation verspricht, und die Welt weiter über die Absichten des Kremls rätselt. Immer wieder kursiert ein neues Datum für den potenziellen russischen Einmarsch. Und immer wieder verstreicht die Frist, ohne dass etwas passiert.

Zwar glauben in diesen Tagen die meisten, mit denen wir in Kiew sprachen, nicht an einen großflächigen Krieg. Doch die UkrainerInnen wissen auch, dass es um mehr geht: eine Verschiebung der Machtbalance zu Russlands Gunsten, eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa. Bei einem derart hohen Einsatz kann die Lage rasch außer Kontrolle geraten. Die Ukraine und ihre Menschen sind in diesem Gefüge der Weltpolitik, in dem so viele verschiedene Kräfte und Interessen mitmischen, zu oft Verhandlungsmasse und nur selten Subjekt.

Dass die aktuelle Situation auch gut für Witze und Anekdoten taugt, zeigt eine Rundfahrt mit dem Künstler Witali Kyrychenko, vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Stadt: das mächtige Goldene Tor, die imposante Sophienkathedrale, der Andreassteig im hippen Podilviertel, wo der 48-Jährige geboren und aufgewachsen ist.

Ein befreundeter polnischer Nato-Diplomat habe ihn kürzlich angerufen und gesagt, dass der Krieg mit Russland ausfalle, scherzt Kyrychenko. Viele seiner Freunde schmieden dennoch Fluchtpläne, da ein Haus in den Bergen, dort eine Tante auf dem Land. "Wir haben keinen Ort, an den wir gehen können, wenn es passiert, passiert es." Er sei Fatalist, sagt der fünffache Vater. Sorgen bereiten ihm denn auch mehr prekäre finanzielle Verhältnisse. "Wegen des drohenden Krieges halten die Menschen ihr Geld fest. Wer kauft da schon Bilder?"