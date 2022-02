Stephanie Reuter: Journalismus braucht die klügsten Köpfe

Große Verlage sparen ihre RedakteurInnen weg, die demokratische Aufgabe des Journalismus droht auf der Strecke zu bleiben. Ein Gespräch mit Stephanie Reuter, Geschäftsführerin der Rudolf-Augstein-Stiftung, über die Förderung des gemeinnützigen Journalismus und das Aufwachen der Politik.

Frau Reuter, wir erleben hier in Stuttgart die Auflösung einer einst stolzen Zeitung. Nach einem jahrelangen Schrumpfkurs nun der vorläufige Höhepunkt: 55 RedakteurInnen der StZN, das ist ein Viertel der Redaktion, sollen bis zum 1. Mai gehen. Braucht es noch mehr Beweise, dass der renditegetriebene Verleger-Journalismus keine Zukunft hat?

Das ist zu zugespitzt formuliert. Die Verlage tragen weiterhin zur Vielfalt bei. Die Frage, die sich mir stellt, ist vielmehr, ob es nicht möglich ist, mit exzellenter journalistischer Qualität auch heute noch Gewinne zu erwirtschaften. Aber, in der Tat, vielerorts passiert etwas anderes: Verlage streichen Stellen in ihren Redaktionen statt in notwendige Innovationen zu investieren – zu Lasten der Qualität. Dafür ist Stuttgart leider ein Beispiel. Absurd wird es, wenn ausgerechnet im Lokalen gespart wird. Denn das ist es doch, was die Menschen am meisten bewegt. Wenn hier immer weiter ausgedünnt und Redaktionen sogar zusammengelegt werden, sodass sich am Ende nur noch die Titelseiten, nicht aber die Inhalte unterscheiden, wird eine Vielfalt vorgegaukelt, die de facto nicht mehr da ist.

Medienkonzentration, Clickbaiting in dem hilflosen Bemühen, doch noch Gewinne herauszupressen, und die demokratische Aufgabe des Journalismus bleibt auf der Strecke? Doch mehr als eine steile These?

Das lässt sich leider teilweise beobachten, aber es gibt glücklicherweise auch eine Gegenbewegung. Ich gehe davon aus, dass unser Mediensystem in Zukunft auf drei Säulen ruhen wird. Wir haben einen gut ausgestatteten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der für unsere Demokratie unverzichtbar ist. Auch den Verlagsjournalismus wird es weiter geben. Neu hinzu kommt eine dritte Säule – und zwar in Bereichen, in denen der Markt versagt.