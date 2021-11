Gemeinnütziger Journalismus: Vorsichtiger Optimismus

Warum ist Ihnen diese Vielfalt so wichtig?

Weil ganz grundsätzlich bei uns die klassische Gewaltenteilung gilt. Das sollte auch für den Journalismus gelten. Es ist ungesund, wenn in der Innenstadt nur noch eine Person über die Lokalpolitik, über das gesamte Geschehen in der Stadt berichtet. Da wird der einzelne Journalist zu mächtig, ist aber sicherlich auch überfordert. Wir brauchen unterschiedliche Sichtweisen. Und diese schaffen wir nur in unterschiedlichen Redaktionen.

Die Verleger räumen den Platz aus Kostengründen, gemeinnützige Projekte übernehmen, quer durch die Republik?

Ja, und das ist zwingend. Wenn wir im lokaljournalistischen Bereich überhaupt so etwas wie Vielfalt herstellen wollen, sind diese Projekte unentbehrlich. Und dazu funktioniert die jetzige alleinige Finanzierung über Werbung, stellenweise über Spenden nicht ausreichend. Deshalb brauchen wir für diesen Journalismus auf jeden Fall öffentliche Gelder.

Wenn die Gemeinnützigkeit von solchen journalistischen Pionieren festgezurrt würde, damit die Spendenfinanzierung abgesichert ist, wäre das ein erster Schritt. Hier ist einiges in Bewegung, womöglich haben auch Ihre Untersuchungen und die drastische "Friedhofsliste" daran ihren Anteil.

Wir hatten in Nordrhein-Westfalen bis in die Nullerjahre eine relativ große Zeitungsvielfalt mit ordentlichen Lokalredaktionen. Und dann sind immer mehr Lokalteile eingestellt, Redaktionen geschlossen worden. Das haben wir gebündelt und den Zeitungsfriedhof genannt, der heute Dutzende von Titeln umfasst, die unwiderruflich vom Markt verschwunden sind. In der Regel ist nur eine Monopolzeitung übrig geblieben, die weitere Stellen reduziert, das Angebot ausdünnt, die Seitenzahl kürzt. Also Wettbewerb tut not, auch um große Verlage zu ermuntern, nein, zu zwingen, in Redaktionen zu investieren, statt sie kaputtzusparen.

War die "Friedhofliste" auch ein Grund, weshalb sich ausgerechnet die FDP in Nordrhein-Westfalen, eher bekannt als Beschwörerin des Marktes, für eine Förderung des gemeinnützigen Journalismus einsetzt?

Das glaube ich nicht. Die Parteien jedweder Coulour haben sich immer schwer mit diesem Thema getan, weil Politiker immer gute Kontakte zu den Verlegern halten wollen. Und dabei stört es natürlich, wenn plötzlich jemand sagt, wir müssen auch Konkurrenzangebote am Markt haben oder stärken. Hier findet in der Politik inzwischen ein Umdenken statt. Denn auch dort wird gesehen, dass es sich beim Zeitungssterben nicht um Einzelfälle handelt, dass das ein strukturelles Problem ist, das alle Regionen betrifft.