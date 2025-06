Gedenken an Euthanasieopfer in Stetten: Damit alle dabei sind

Klaus Zimmerer verwaltet an diesem Morgen eine ganze Sammlung an bunten Wanderrucksäcken. "Du nimmst den hier", sagt er und drückt einem Mädchen einen hellblauen in die Hand. "Und das hier ist der Würstchen-Rucksack, das ist der wichtigste, also gut aufpassen. Kann einer noch das Ketchup einpacken?" Ein paar Minuten später ist alles verstaut: Sprudel, Apfelschorle, Senf, zwei Hämmer, ein Maßband. Und 70 Holzstelen mit bunten Namen darauf, jede für eine Frau oder ein Kind mit Behinderung oder einer psychischen Krankheit – sie alle waren 1940 die ersten, die mit der grauen Busse aus der "Anstalt Stetten", wie sie damals hieß, nach Grafeneck deportiert und dort ermordet wurden. Die Stelen werden Zimmerer und seine Schüler:innen des Beruflichen Ausbildungszentrums (BAZ) Esslingen an diesem Tag neben dem offiziellen Stettener Denkmal aufstellen. Das erinnert zwar an die 330 Menschen, die dort direkt aus der Anstalt abtransportiert wurden, nicht aber an die 70 Frauen und Kinder, die kurz vor ihrer Ermordung aus Kork bei Kehl am Rhein nach Stetten im Remstal verlegt wurden. "Nur weil die nicht aus Stetten kamen, hat man sie vergessen?", fragt Zimmerer. "Das kann doch nicht sein."