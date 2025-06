CSD im Taubertal: Neue Tradition

Dass der Einsatz für Sichtbarkeit und Gleichberechtigung von queeren Menschen nach wie vor von Relevanz ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen zu queerfeindlicher Gewalt: Die Beratungsstelle "Leuchtlinie" dokumentierte 2024 im Südwesten 19 Übergriffe – im Jahr zuvor waren es neun. Die Angriffe fänden vor allem im Wohnumfeld, aber auch bei CSD-Veranstaltungen und im Umfeld von Fußballspielen statt. Bereits in den Vorjahren häuften sich bundesweit die Gewalttaten gegen Queere.

Unwillkommene Gäste

Sich zur Wehr setzen, Diskriminierung und Gewalt nicht weiter hinnehmen – darin liegen die Wurzeln des CSD: In den 1960ern – die Weltgesundheitsorganisation listete Homosexualität noch als Krankheit – führte die Polizei in den USA regelmäßig Razzien in Schwulenbars durch, es kam zu Verhaftungen und Anklagen wegen "anstößigen Verhaltens", oft wurde die Identität von Schwulen öffentlich in der Presse verkündet – damals quasi Rufmord. Bis die queere Szene schließlich genug hatte. Als in einer Juninacht 1969 abermals Uniformierte in das Lokal "Stonewall Inn" in der New Yorker Christopher Street einliefen, setzten sich die Besucher:innen zur Wehr. Es flogen Flaschen und Steine, die Polizei musste sich zurückziehen.