20 Jahre Ract!festival Tübingen: Im Takt der Demokratie

"Wir schaffen einen Ort der Begegnung für Menschen, die sich gegenseitig bestärken, aber auch unterschiedliche Meinungen konstruktiv diskutieren", erklärt Simon Landwehr, der sich bereits seit 2007 im ehrenamtlichen Orga-Team für das Festival engagiert. Die Politisierung ist ein gewollter Nebeneffekt, der auch auf den musikalischen Teil des Ract! abfärbt. Linda Rückschloss, die dieses Jahr für das Booking mitverantwortlich war, erzählt: "Schaut man sich die Lage in der Welt an, erkennt man, dass viele Dinge nicht richtig laufen und dass man da dagegenhalten muss." So wurde auch die politische Haltung der gebuchten Artists immer wichtiger, wobei eine explizite Positionierung für die Bands und Künstler:innen jedoch keine Pflicht darstellt.

Hip-Hop ist grundlegend politisch

Als ein Headliner des Ract! performte am Freitagabend der Leipziger Rapper HeXer, für den es aktuell besonders wichtig ist, Gesicht zu zeigen: "Im Osten ist das nochmal anders. Da siehst du auf TikTok irgendwelche 16-Jährige, die vor einer Reichskriegsflagge im Hintergrund tanzen. Dieses rechte Gedankengut ist legitim geworden. Da unterstütze ich das Ract! gern beim gemeinsamen Kampf gegen den Rechtsdruck. Nicht nur Kunst an sich, vor allem Hip-Hop ist grundlegend politisch, da lasse ich meine Überzeugungen natürlich auch in meine Texte fließen. Aber ich bin Musiker geworden, weil ich Bock auf Kunst hatte und nicht weil ich politischer Aktivist werden wollte. Für mich muss das nicht so direkt sein, ich formuliere meine Kritik gerne ein wenig tiefer, versteckt und auf lyrische Art."

In seinem Song "Jeden Tag" klang das auf der Festival-Bühne vor im Beat mitnickenden Köpfen dann beispielsweise so: "Und es geht: Deutschland, Sachsen, Leipzig, Westplatz, stehe auf, 13:12. (...) Die Frau an der Kasse, die lächelt. Ich merke schnell, ja, die faked dis. Hustelt im Rewe, doch muss jeden Tag zu 'nem Aldi. Sag mir, was daran gerecht ist?"