Umsonst & Draußen, Stuttgart: Neuer Ort, alter Spaß

"No one is coming except the waves" – szenische Lesung von Seawatch.

Das Wetter mag nicht ganz optimal sein, aber es ist auch nicht so schlimm wie beim wesentlich größeren und berühmteren Festival im schleswig-holsteinischen Wacken. Es ist auch nicht sonderlich schlimm angesichts der Tatsache, dass lange unklar war, ob es überhaupt eine 42. Ausgabe des traditionsreichen Festivals geben wird (Kontext berichtete). Wettergejammere wirkt sowieso komplett daneben mit Blick auf das Schicksal von Geflüchteten, die im Mittelmeer in Seenot geraten. "Festung Europa" lautet der inhaltliche Schwerpunkt des diesjährigen U&D, das sich immer auch als politisch linkes Festival verstanden hat, mit Ständen verschiedenster Initiativen. Das Schwerpunktthema aus allen möglichen Blickwinkeln beleuchten Vorträge von Aktivist:innen diverser NGOs wie Amnesty International, Seebrücke Stuttgart, der Seenotrettungsorganisation SARAH (Search and Rescue for all Humans) und Seawatch. Letztere steuern am Sonntagnachmittag einen der aufwühlendsten Beiträge bei: die szenische Lesung "No one is coming except the waves" – niemand kommt außer den Wellen.

Der Titel greift einen immer wiederkehrenden Zeilenanfang des Gedichts "Home" der somalisch-britischen Autorin Warsan Shire auf, aus dem immer wieder Passagen aus dem Off angespielt werden: "No one leaves home unless home is the mouth of a shark" heißt es etwa oder "no one leaves home unless home chases you". Eine Art Rahmen für die drei Fluchtgeschichten, die zwei junge Männer und eine Frau von Seawatch vortragen, nebeneinander auf der Bühne stehend. Sie lesen dokumentierte Kommunikation von NGOs mit Menschen auf in Seenot geratenen Booten, erklären Rahmenbedingungen, und zwischendurch werden immer wieder Originalfunkaufnahmen abgespielt, die etwa die Versuche schildern, die "sogenannte" libysche Küstenwache zu erreichen – "sogenannte", weil sie fast nie erreichbar ist und kaum Rettungseinsätze unternimmt, eher Flüchtlingsboote beschießt. Es sind Dokumente der Unmenschlichkeit und der unterlassenen Hilfeleistung, die es einem immer wieder kalt über den Rücken laufen lassen. "Sorry, we don't talk with NGOs", heißt es irgendwann am anderen Ende der Leitung. Erschauertes Schweigen im Publikum, am Ende bewegter Applaus.