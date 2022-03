Schwarzer Peter Habitat: Am falschen Ende der Hackordnung

"Wir sind für Kunst, Kultur, Natur", betont Matkovic. Der Hobby-Künstler benutzt seine Garten-Hütte als Atelier. "Wir sind die Oldschool-Wagenhallen", scherzt er. Zu der "Maker City" hat er keine Meinung, er habe "zu wenig Information" und das Projekt "betrifft uns nur am Rand". Der 46-jährige Mike Saile, dessen Grundstück schon seit 1970 – "kurz vor meiner Geburt" – von seiner Familie gepflegt wird, lässt sich in seinem Garten zum Geigenspiel inspirieren.

Besonders beeindruckend sind die Schnitzereien, die der Pächter Norbert Gunkel auf seinem Grundstück anfertigt. Im Innern seines selbstgezimmerten Miniatur-Schwarzwaldhäuschens, das an seinem Teich steht, leuchtet ein rotes Licht auf. Gleichzeitig fließt ein Rinnsal auf ein gebasteltes Wasserrädchen, welches sich dreht. Im Teich würden sich Molche wohlfühlen, die gerade in Winterschlaf seien, sagt der 78-Jährige. Ein weiterer geschnitzter Kopf findet sich im Garten ebenso wie ein Insektenhotel und ein Häuschen mit Vogelfutter. Auch Nachbarschaftshilfe wird hier betrieben: Gunkel repariert in seiner Hütte beispielsweise Küchenmaschinen.

Angst um Idyll und Investitionen

Mindestens 20.000 Euro hat er für das Grundstück aufgewendet, berichtet Gunkel. Seine Sorge ist groß, dass die jahrelange Pflege und das Kultivieren des Gartens nun ins Leere laufen. Als er den Garten von einem Nachbarn übernommen hatte, sei das ganze Grundstück verwildert gewesen.

Slobodan Petrovic bewirtet sein Gartengrundstück seit fast 20 Jahren. Aus Erfahrung weiß er: "Es ist so schwer, wieder einen Garten zu bekommen.". Er hat "acht Jahre auf einen gewartet". Zurzeit bestehe ein Aufnahmestopp auf die Wartelisten. In der Vorankündigung des Liegenschaftsamtes Stuttgart vom 28. Februar, in der die Pächter schließlich über die Kündigung ihrer Verträge informiert wurden, wird ihnen zwar eine Ersatzfläche angeboten. Doch: "Wir weisen bereits heute darauf hin, dass die Ersatzversorgung gegebenenfalls nur mit einiger zeitlicher Verzögerung möglich sein wird, da uns nur sehr wenige freie Pachtflächen zur Verfügung stehen."