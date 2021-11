Meßstetten: Die Bäume sollen weg

Nachverdichtung ist das Zauberwort, Wohnraum schaffen. Die Stadt Meßstetten, etwas mehr als 10.000 Einwohner, macht das gerade im großen Stil. Mehr als 160 neue Bauplätze sollen entstehen, berichtet die örtliche Zeitung: im Gebiet Pfarrwiesen in Heinstetten: 32 Bauplätze. Im Gebiet Wasserfuhr in Unterdigisheim: 29 Bauplätze. Grund/Hülbenwiesen, beste Lage: 60 neue Bauplätze. Im Gebiet Loh: 42 Bauplätze. Die großen Bäume, die seit 40 Jahren im kleinen Park am Höhenweg wachsen, sollen drei Ein- und Zweifamilienhäusern weichen, deren neue Besitzer jeweils einen neuen Baum pflanzen sollen. Wegen der Umwelt. "Dazu braucht man nichts zu sagen", sagt Lore Binder.

Sauerstoff für 100 Menschen, Lebensraum für Tiere

Die bestehenden Bäume, das haben die Binders ausgerechnet, spenden am Tag etwa 100 Menschen Sauerstoff, jährlich würden sie drei Tonnen Co2 binden, 115 Kilo Feinstaub filtern. Ein Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, listet vier Fledermaus- und 16 Vogelarten auf, die im kleinen Park leben, auch ein Turmfalke hat dort sein Zuhause. Die Binders fügen noch Grün- und Buntspecht, Drossel, Dompfaff, Kleiber und Rotkehlchen hinzu. Eichhörnchen gibt’s auch. Und Menschen, nicht zu vergessen. Die aber, sagt die Stadt, würden den Park ja kaum noch nutzen. Das stimme nur bedingt, sagt Lore Binder.

Richtig sei, dass mittlerweile aus den Eltern von damals ältere Herrschaften geworden seien, die nicht mehr gut zu Fuß seien. "Alte Menschen können keine Hochalbpfade mehr begehen", hat Lore Binder an die Stadtverwaltung Meßstetten geschrieben, "fußläufig kann man aber die Anlage erreichen" - auch die Bewohner des naheliegenden Seniorenwohnheims. Immer wieder höre sie von den Älteren, "wie gerne sie sich mit anderen in einer gepflegten Anlage treffen würden", steht im Brief. Gemeinsam unter Bäumen zu sitzen, die Schatten spenden, das sei doch ein Stück Lebensqualität, gerade für Menschen, die nicht mehr so mobil seien. Und der "Zollernalbkurier" zitiert einen Anwohner: "Für die Alten tun Sie nichts – jetzt wollen Sie mir auch noch mein Bänkchen wegnehmen."

Arme Mäuse

Außerdem würden immer mehr junge Familie ins Wohngebiet am Berg ziehen, also würden auch Kinder nachkommen, die sich über so einen Park freuen würden, sagt Binder. Und tatsächlich kommt eine Frau mit einem kleinen Bub vorbei. Sie erzählt, dass sie im Herbst immer zum Blättersammeln mit dem Sohn herkomme oder im Frühjahr zum Radfahren. Im Sommer, sagt sie, haben ihr Sohn und sie sich mit einer Picknickdecke in den Park gesetzt und sich von ihm verabschiedet. "Wir sitzen doch eh am kürzeren Hebel." Der Bub sagt: "Wenn die hier baggern, graben sie ja die ganzen Gänge von den Mäusen auf."