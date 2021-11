Dräxlmaier überrascht: Kuchen für den Betriebsrat

Und was ist mit den Angestellten? Yesilyaprak: "Die bekommen auch etwas mehr, so zwischen 120 und 150 Euro im Monat." Nun haben die Angestellten sowieso mehr verdient als die Werker. Aber dass die Lohnanhebung hier deutlich geringer ausfällt, liege einfach an der ausgesprochen geringen Kampfbereitschaft der Angestellten. Gewerkschafter Kaufmann: "Da hat auch der Arbeitgeber gesagt, die Angestellten hätten ja unterschrieben, dass sie mit den vorherigen Regelungen bei Dräxlmaier einverstanden seien." Es beweise sich eine alte Gewerkschaftserfahrung: "Je besser ein Bereich organisiert ist, desto höher wird der Lohn." Und bei den Angestellten sei eben kaum jemand Gewerkschaftsmitglied. In der Produktion und Logistik hatte es zwei Warnstreiks gegeben, auch die Betriebsversammlung im September habe gezeigt, dass die Leute nicht nachgeben würden, so Yesilyaprak, "da war volle Hütte".

Ab Anfang Oktober habe man dann ernsthaft verhandelt, sagt Kaufmann. Hier habe auch eine Rolle gespielt, dass die IG Metall den Weg freigemacht hatte für eine Urabstimmung, also für einen unbefristeten Streik. Den hätte Dräxlmaier so gar nicht brauchen können, glaubt der Betriebsrat, das Geschäft in Sachsenheim brumme derzeit. "Wir kommen gerade mit der Stückzahl nicht hinterher", berichtet Yesilyaprak, "von irgendeinem Materialmangel merken wir hier im Moment nichts." Die Firma bedient vor allem das Premiumsegment bei Porsche, Daimler & Co., ist gerade dabei, eine weitere Schicht aufzubauen. Der Betriebsrat rechnet mit etwa 80 Neueinstellungen in den nächsten Monaten. "Wir freuen uns alle, dass unser Werk so gut läuft."

Endlich mit der Familie in Urlaub

Freude herrscht nun vor allem unter den Beschäftigten, die in den vergangenen Monaten gekämpft haben. Yesilyaprak erzählt von einem Kollegen, der ihm um den Hals gefallen sei und gesagt habe: "Jetzt kann ich endlich mit meiner Frau und meinen beiden kleinen Kindern in Urlaub fahren. Das ist ein gutes Gefühl. Dafür hat sich der Stress gelohnt." Denn anstrengend war die vergangene Zeit. "Ich hatte nie vor, Betriebsrat zu werden", sagt der 33-Jährige, der immer ein solider Schaffer war. Erst absolvierte er eine Ausbildung zum Hotelfachmann, was ihm aber keinen Spaß machte, also schulte er um auf Fachkraft für Lagerlogistik. Anschließend arbeitete er bei Porsche, allerdings nur mit einem Zeitvertrag, dann kam er vor zwei Jahren zu Dräxlmaier nach Sachsenheim.