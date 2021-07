Edeka und K&U: Image angekratzt

Edekaner werden innerhalb von Edeka die Einzelkauflaute genannt. Wenn hinter Edeka noch ein Name wie "Maier" steht, dann wird der Markt von einem selbstständigen Kaufmann betrieben. Und während in der Edeka-Zentrale ein Tarifvertrag gilt, gibt es so etwas bei den Kaufleuten in der Regel nicht. So landete in einer Untersuchung des Jobportals Glassdoor über Angestelltengehälter im Lebensmitteleinzelhandel im vorigen Coronajahr (Kassiererinnen = Helden) Edeka mit einem Median-Jahresbruttogehalt von 27.269 Euro weit abgeschlagen hinter Lidl (41.780 Euro), Aldi und Rewe.

Öffentlichkeit hilft

Der gewerkschaftliche Kampf um die Arbeitsbedingungen für die K&U-Frauen ist besonders schwierig, da es keine Zentrale gibt, aus der mal eben ein paar hundert Beschäftigte vors Tor gerufen werden können, um die öffentliche Aufmerksamkeit und den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen. In den K&U-Filialen, die in ganz Baden-Württemberg verteilt sind, arbeiten jeweils nur eine Handvoll Verkäuferinnen. Also gingen Aufforderungen an die Politik, die ja schließlich die Rahmenbedingungen setzen kann, unter denen Menschen arbeiten. War die Reaktion zu Beginn des Kampfes noch eher zurückhaltend, gab es nun die Soli-Erklärung. Bringt das was? Durchaus, sagt Münchow, der mit am Verhandlungstisch sitzt, wenn die Geschäftsleitung von Edeka-Südwest mit dem Gesamtbetriebsrat von K&U über Sozialplan und Interessenausgleich verhandelt. "Edeka mag es überhaupt nicht, wenn ihr Image von wegen 'Wir lieben Lebensmittel' angekratzt wird. Seit der Berichterstattung ist Edeka deutlich verhandlungsbereiter", stellt er fest.