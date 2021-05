Bäckereikette K&U: 3.000 Frauen

Es ist Donnerstag, die Woche vor dem Warnstreik. Gerade ist Goudas von der Frühschicht nach Hause gekommen, macht sich erstmal einen Kaffee. Einmal durchatmen – und über die Arbeit reden. "Es ist wichtig, dass man die Arbeit gerne macht. Dass man nette Kolleginnen hat und Sicherheit", sagt Goudas und nippt am Kaffee. Sie weiß, dass es in der Branche nicht alltäglich ist, einen Tarifvertrag zu haben. "Der ist super", sagt sie. "30 Tage Urlaub, Fünf-Tage-Woche, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und der Lohn ist auch okay." Mit diesen Sicherheiten soll jetzt Schluss sein, weil Edeka-Südwest die Bäckereifilialen bis Ende 2022 seinen Einzelhändlern anbieten will. Wenn die sie nehmen, können auch die bisherigen K&U-Mitarbeiterinnen bei den Einzelhändlern arbeiten. Ohne Tarifvertrag. Denn so etwas gibt es da nicht. Je nachdem, bei wem man landet, gilt dort die Fünf- oder die Sechs-Tage-Woche, mal sind es 38 Stunden, mal 40, mal gibt es 24 Tage Urlaub, mal 30. Bis Ende nächsten Jahres will Edeka-Südwest diesen Plan durchziehen. Manchmal wünschen sich die Frauen, dass der Slogan "Wir lieben Lebensmittel" auch für sie gelten würde.

Andrea Goudas' Blick schweift ins Irgendwo. "Ich schiebe das zur Seite. Das ist schrecklich. Das können die doch nicht machen. K&U ist doch unsere Mutter." Die Loyalität vieler Beschäftigter gegenüber ihrem Arbeitgeber ist groß. Die Frauen übernehmen spontan Dienste in anderen Filialen, wenn Not an der Frau ist. Besonders in kleineren Filialen kommen manche Verkäuferinnen eine Stunde vor Schichtbeginn – also unbezahlt –, damit sie die Arbeit schaffen. Goudas nicht. Ihre Schicht an diesem Donnerstag beginnt regulär um vier Uhr morgens. Sie ist pünktlich in ihrer Filiale in der Karl-Henschel-Straße in Reutlingen. Gleich daneben steht die Backfabrik Bäckerbub, die ebenfalls Edeka-Südwest gehört und sämtliche K&U-Filialen beliefert.

Stolz auf die Arbeit

Für Goudas und ihre Kollegin Vanessa Obersat, die an diesem Morgen in aller Herrgottsfrühe Dienst haben, ist das praktisch: Brot und Brötchenrohlinge werden direkt aus der Produktionshalle auf hohen Regal-Wagen durch die Tür gerollt. Obersat schiebt die Brötchenrohlinge vor Ort in den Ofen, Goudas bestückt die Theke und das rund sieben Meter lange Brotregal. Mit flotter Hand legt sie Laib für Laib an die richtigen Stellen. "Ich mag's", sagt sie, "wenn es ordentlich aussieht." Zwischendurch ertönt immer wieder ein "Ding, Dang, Dong" wie auf manchem Pausenhof. Der Ofen meldet sich, wenn die Brezeln raus müssen. Es duftet nach frischen Brötchen, der Magen beginnt zu knurren.