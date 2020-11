Azubis und Corona: Sparschwein Ausbildung

Dahinter stünden vor allem die Transformation und unprofitable Geschäftsmodelle. "Und Geschäftsführungen, die nicht dazu zu bewegen sind, Ausbildung im alten Umfang aufrechtzuerhalten. Die sehen immer nur den kurzen Effekt: Jetzt müssen sie die Azubis von vor drei Jahren übernehmen. Also stellen sie jetzt lieber keine oder weniger ein, um zu sparen." Keiner wisse, welche Fachkräfte in vier Jahren gebaucht werden. Was nahezu überall fehle, sei eine vernünftige Zukunftsplanung."

Das sieht Larissa Geiger auch in ihrem Betrieb, Schuler in Göppingen. Die 22-Jährige ist Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung und findet: "Die hätten schon vor Jahren überlegen müssen, wie es weitergehen soll." Der Pressenbauer stellt in diesem Jahr überhaupt keine Azubis mehr ein. Der Werkzeugbau wurde verkauft, die Maschinenproduktion geschlossen oder verlagert. "In Göppingen haben wir noch Service, Konstruktion und Entwicklung, alles so Computerbereiche", weiß die angehende Elektronikerin. Werden für diese Bereiche künftig keine Fachkräfte benötigt? Geiger: "Tja, das ist die Frage." Dass Schuler auch keine Azubis übernimmt – aktuell lernen oder studieren noch etwa 65 junge Leute –, trifft sie persönlich nicht so hart. "Ich hatte nicht unbedingt vor, zu bleiben. Aber es tut mir Leid um die Kolleginnen und Kollegen, die hier auf eine Zukunft gehofft hatten. Die Jungen sind die Gelackmeierten."

Azubis für die Zukunft

Dass es anders gehen kann, lässt sich bei Heidelberger Druckmaschinen AG in Amstetten sehen. Auch diese Firma ist seit Jahren in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Druckmaschinen sind schon länger kein Verkaufsschlager mehr. In Amstetten ist man dabei, mit der Gießerei ein zweites Standbein aufzubauen und gießt im Auftrag anderer Unternehmen vor allem Bremsscheiben und Bremssättel für Nutzfahrzeuge. "Wir wollen unabhängiger von Druckmaschinen werden", erklärt der Betriebsratsvorsitzende Peter Hartmann. Und so langsam greife das Konzept auch, ist er überzeugt. Da die wirtschaftliche Lage dennoch schwierig war und ist, wollte der Arbeitgeber im vorigen Jahr Opfer von den Beschäftigten. Hartmann: "Wenn wir etwas geben, muss es eine Gegenleistung geben. Und die ist unter anderem, dass die Ausbildungszahlen erhöht werden." Dieser Ergänzungstarifvertrag von Unternehmen und IG Metall gilt bis 2024 und beinhaltet zudem eine Standortsicherung und schließt betriebsbedingte Kündigungen aus. Statt Kündigungen bekommen ältere MitarbeiterInnen Altersteilzeitverträge angeboten.