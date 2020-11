Reisen in die USA: Die Sehnsucht stirbt zuletzt

In der Not hilft auch ein Revolver

Zwei Mal in nur einem Jahrhundert werden Millionen kleiner Leute mit der unerfüllbaren Hoffnung auf ewigen Wohlstand gelockt – und enden in bitterster Armut. Dazu passt bestens dieses Treffen des Sozialausschusses im baden-württembergischen Landtag mit einem Verwalter staatlicher Pensionsfonds. Damit an der Börse zu spekulieren, wurde als Selbstverständlichkeit dargestellt: Nur so, hieß es, ist eine höhere Rendite zu erzielen. Als Franz Wieser, der CDU-Abgeordnete aus Bretten, ungläubig nachfragt, was bei dramatischen Verlusten passieren würde, zieht der Gastgeber einen Revolver aus der Schublade – der sei dann der einzige Ausweg für ihn.

Besonders aufschlussreich sind Fahrten über Land, auch mit dem Reisedienst der SPD. Für das Mittagessen in der heruntergekommenen Tankstelle an wackeligen Tischen mit der Aussicht auf Autowracks entschuldigt sich die Reiseleitung wortreich. Die Stimmung bleibt aber mies. Dann kommt Wasser in Krügen aus verdächtig mattem Glas. Die Reaktion einer schlagfertigen Wienerin auf den überstarken Chlorgeruch findet Eingang in das kleine rote Tagebuch, das sich die bunte Reisegruppe zu führen ausgedacht hatte: "Daheim würde ich darin nicht einmal schwimmen." Genauso wie das Foto des Türschilds an einer kleinen französischen Boutique in Montpelier/Vermont: "Amerika ist die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz ohne Umweg über die Kultur." Das Zitat, zugeschrieben Georges Clémenceau, kann leider aber nur kurz diskutiert werden, dann muss es einfach verblassen gegenüber dem unvergesslichen Farbenspiel des Indian Summer.

Auf privaten wie beruflichen Reisen landen die Gespräche regelmäßig bei den Schattenseiten des in so vielerlei Hinsicht erstaunlichen Landes. Bei den Gründungsfehlern der Nation: Mehr Sklavenbesitz bedeutete im 18. Jahrhundert mehr Wahlmänner. Gesprochen wird über die Gräuel der Eroberungsfeldzüge gegen die Eingeborenen, den Bürgerkrieg, die Prohibition, die Kommunistenverfolgung. Oder darüber, wie die vielgerühmte Freundlichkeit an der Tanke und im Supermarkt, im Deli oder im Museum mit für Hire-und-Fire steht und Lächeln eben zum Geschäft gehört für alle, die ihren Job zum Überleben brauchen. Oder über das selektive, einer Demokratie unwürdige Wahlrecht, über die in Westeuropa unvorstellbar hohe Säuglingssterblichkeit, die riesigen überfüllten Gefängnisse – pro 100.000 Einwohner sitzen fast 700 Menschen ein, in Deutschland sind es 70 –, die seit Generationen extrem unterfinanzierten öffentlichen Schulen, das vorwiegend aus Löchern bestehende soziale Netz.

Auch Winfried Kretschmann spürte den "Schpirit"

Aber immer und immer wieder macht diese unausrottbare Sehnsucht aus Negativem eine Mücke, weil das nicht bestehen kann gegen die Straßenschluchten von Manhattan, das MOMA und die Everglades, das National Air and Space Museum, die Sterne auf dem Walk of Fame oder die nebelumspielte Golden Gate. Apropos Kalifornien: Die Studierenden (Deutsch und Neue Geschichte), die den Wissenschaftsausschuss des Landtags von Baden-Württemberg ein paar Jahre vor dem Fall der Mauer zur politischen Debatte eingeladen hatten, wollten am Ende wissen, ob die Abgeordneten eigentlich aus West- oder aus Ostdeutschland kämen?