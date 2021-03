Tarifrunde Metall: Sichere Zukunft für Dualis

In dem Vertrag von Max Naujokat steht so etwas nicht. Doch als politischer Mensch weiß er, dass gute Bedingungen kein Glück sind, sondern das Ergebnis von engagierten Betriebsräten und einer aktiven Gewerkschaftsarbeit. Er arbeitet in der Jugend- und Auszubildendenvertretung mit, und steht mit 40 anderen Dualis in Bietigheim-Bissingen vor Ellringklinger, dem Unternehmen von Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf. Der hat erst kürzlich in der verbandseigenen Zeitschrift ME erklärt: "Eines ist klar: Wir können 2021 wirklich nichts geben. ...Von dieser Haltung können wir nicht abrücken." Die jungen Leuten beeindruckt das nicht. "Wer hat Angst vor Dr. Wolf? Keiner!" haben sie auf ein Transparent gemalt, und auf die Anfeuerungsrufe von Gewerkschaftssekretär Thym "Was wollen wir?" antworten sie routiniert im Chor: "Übernahme!"

Die IG Metall ist wieder im Kampfmodus

Es ist eine von mittlerweile unzähligen Protestaktionen und Warnstreiks, zu denen die IG Metall seit drei Wochen aufruft. 155.500 Beteiligte hat die Gewerkschaft in dieser Zeit gezählt und hofft, dass das den Arbeitgeberverband Südwestmetall in Verhandlungsbereitschaft versetzt. Bereits viermal haben die Tarifparteien offiziell verhandelt, nach der Verhandlungsrunde vor einer Woche erklärte Roman Zitzelsberger, Chef der IG Metall Baden-Württemberg: "Momentan sind wir noch weit von einer Lösung entfernt." Sein Gegenpart Wilfried Porth von Südwestmetall, Personalvorstand bei Daimler und VfB-Aufsichtsrat, blies ins ähnliche Horn. "Wir haben sehr früh unsere Forderungen formuliert und werden sehr genau darauf achten, dass sie bis zum Schluss auf der Agenda bleiben und im Tarifabschluss substanziell berücksichtigt werden", lässt sich Porth per Pressemitteilung zitieren.

Nun gibt es in Tarifrunden immer viel Rhetorik. Was nach offiziellen Verhandlungen nach außen kommuniziert wird, muss nicht zwangsläufig mit dem übereinstimmen, was tatsächlich besprochen wird. Dazu kommt, dass nicht nur im Südwesten verhandelt wird. Auch in Norddeutschland, in Bayern und im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen sitzen die Tarifparteien zusammen. Wer zuerst abschließt, kann sich den Pilotabschluss ans Revers heften. Das bringt innerhalb der jeweiligen Organisation durchaus Renommee, schließlich dient der Pilot als Vorbild für die anderen Tarifbezirke. Häufig konnte sich der IG-Metall-starke Südwesten damit profilieren. Ob das auch diesmal klappt? In NRW scheint es aktuell mehr Bewegung zu geben. Der dortige Arbeitgeber-Chefverhandler Arndt Kirchhoff kündigte via FAZ eine Einmalzahlung von "mehr als 100 Euro" in diesem Jahr an sowie die Bereitschaft, für 2022 eine reguläre Tariferhöhung auszuhandeln. Ob er das auch am Verhandlungstisch anbietet, bleibt abzuwarten.

Für die Tarifparteien im Südwesten wäre ein schneller Abschluss in einem anderen Tarifgebiet schwierig. Denn hier wollen beide mehr: die IG Metall den Tarifvertrag für die Dualis, Südwestmetall die Streichung hiesiger Tarifbesonderheiten. Selbst wenn also NRW plötzlich einen Abschluss hinbekäme, würde in Baden-Württemberg weiter verhandelt und wohl auch gewarnstreikt werden. In NRW treffen sich die Verhandlungsparteien an diesem Donnerstag wieder, in Baden-Württemberg bereits am heutigen Mittwoch.