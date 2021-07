Edeka in Konstanz: Schlimmer geht immer

Dass es nicht einfach werden würde, hatten sie geahnt. Es konnte kein Zufall sei, dass in keinem der privaten Edeka-Märkte Baden-Württembergs ein Betriebsrat gegründet wurde. Aber was dann kam, hat die Befürchtungen der GewerkschafterInnen in der Konstanzer Filiale von Jürgen Norbert Baur weit übertroffen.

Schon seit Jahren wirbt dieses Unternehmen mit Slogans wie "Wir lieben Lebensmittel" oder "Wir gestalten heute die Zukunft von morgen" und ist ziemlich erfolgreich dabei. Dreizehn Filialen hat das kleine Baur-Imperium mittlerweile in der Region, fünf davon in Konstanz, wo es neben den üblichen Discountern kaum noch herkömmliche Lebensmittelhandlungen gibt. Und es wird wohl nicht bei dreizehn bleiben. Denn die Edeka-Genossenschaft Südwest (in Offenburg) will langfristig all ihre Märkte privatisieren, also an Einzelunternehmer ausgliedern.

Dagegen sei im Prinzip nichts einzuwenden, sagt Markus Klemt, der für den Handel zuständige Gewerkschaftssekretär im Verdi-Bezirk Südbaden-Schwarzwald. "Allerdings wird, anders als bei der Genossenschaft, in keinem privatisierten Markt nach Tarif entlohnt." Das erkläre auch die rasche Expansion des Konstanzer Edeka-Händlers, so Klemt: "Bei ihm liegen die Löhne um bis zu dreißig Prozent unter Tarif, die Beschäftigen arbeiten 40 statt der tariflich vereinbarten 37,5 Stunden in der Woche, sie bekommen kaum Zuschläge für Sonderschichten und mussten sich während der Corona-Einschränkungen mit dem gesetzlichen Kurzarbeitergeld begnügen, während andere Handelsunternehmen jeweils zwanzig oder dreißig Prozent dazulegten." Außerdem, so fügt er hinzu, "konnte bisher in keinem einzigen privaten Edeka-Markt ein Betriebsrat gegründet werden".

Das änderte sich im Herbst letzten Jahres, als sich Verdi-Mitglieder der Edeka-Baur-Filiale in der Konstanzer Bodanstraße zusammensetzten. Sie debattierten die Gründung eines Betriebsrats, suchten einen coronakonformen Raum für die Wahlversammlung, bestimmten einen Wahlvorstand und verteilten Informationsblätter (in acht Sprachen) an die Belegschaft . Auslöser war der Umgang mit einer langjährigen Fachkraft, die – wie es in der Belegschaft heißt – gegen ihren Willen versetzt worden war, und mangelnde Informationen über die Einführung von Kurzarbeit. Der erste Schritt für das gesetzlich festgelegt Prozedere für eine Betriebsratswahl war damit getan.