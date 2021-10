Fysam in Steinheim: "Schöne Gegend, scheiß Betrieb"

Mittlerweile ist der Zoll aktiv geworden. Kürzlich ist er mit zwei Teams an einem Samstag vor dem Fysamwerk in den Heidhöfen bei Böhmenkirch angerollt. Razzia. "Konkrete Hinweise auf unangemessene Beschäftigung oder Arbeitszeitverstöße an diesem Tag haben wir nicht festgestellt", sagt der Sprecher des Hauptzollamts Ulm und betont "an diesem Tag". Doch die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, man habe Unterlagen vom Unternehmen angefordert, die nun ausgewertet würden. Eingebunden in die Untersuchung seien das Finanzamt, die Ausländerbehörde und die Arbeitsschutzbehörde des Regierungspräsidiums. Mit sechs bis acht Wochen Arbeit müsse gerechnet werden, bis erste Erkenntnissen vorliegen.

Sich Fysam nicht fügen

Und dann? Vielleicht gibt es Strafen, vielleicht nicht. Petra Kallenbach wollte das nicht mehr abwarten. Sie hat einen Aufhebungsvertrag akzeptiert. "Die hatten mehrmals versucht, mir einen anzudrehen", erzählt die 61-Jährige, die vor 17 Jahren auf die Ostalb gekommen ist, weil sie in ihrem erlernten Beruf als Textilfacharbeiterin in Cottbus keine Arbeit mehr fand. "Anfangs war ich in der Laufkontrolle, habe Teile geholt und kontrolliert", berichtet sie. Das sei dann gesundheitlich nicht mehr gegangen, sie wechselte ins Werk 2 als Maschinenbedienerin. Vor 17 Jahren habe sie 8,18 Euro in der Stunde verdient, nun nach 17 Jahren, waren es 11 Euro. "Elf Euro. Eigentlich bitter", sagt sie nachdenklich. Kallenbach hofft, mit der Abfindung und Arbeitslosengeld bis zur Rente durchzukommen. Eine Stütze sei ihr Partner, der beim Daimler geschafft habe und dort eines der gut dotierten Ausstiegsprogramme in Anspruch nehmen konnte.