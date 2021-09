Tarifkampf: Schlechtes Klima bei Autozulieferer

Mittlerweile hängen am Eingang und im Werk Transparente, auf das die erfolgreiche Entwicklung des "Familienunternehmens" mittels einer bergauf führenden gewundenen Straße gemalt ist, links unten aber stört ein rotes schlingerndes IG-Metall-Auto. Vor allem aber werden die Beschäftigten einzeln angesprochen. Betriebsratschef Mustafa Yesilyaprak: "Die stehen zu dritt in Anzügen vor dir und erzählen, dass man unterschreiben soll, man wolle das Angebot des Arbeitgebers, sonst würde das Werk zugemacht und solche Sachen. Die sind sogar aus Bayern angereist!" Der Druck auf die Kolleginnen und Kollegen sei enorm, mancher habe unterschrieben.

Auch Saskia, die in der Produktion am Band arbeitet, ist sauer. "Dieses Auf-einen-Eingerede ist nervenaufreibend. Ich meine – drei Leute aus dem Management!" Seit zwei Jahren ist die gelernte Maschinen- und Anlagenführerin bei Dräxlmaier. "In der Zeit wurde geredet und geredet, aber passiert ist nichts." Also ist sie in die Gewerkschaft eingetreten, steht jetzt mit IG-Metall-Fahne vor dem Zaun auf der Rückseite des Firmengeländes. Vor dem Haupteingang dürfen die Beschäftigten nicht demonstrieren, weil die Straße dort Privateigentum des Gewerbeparkbetreibers ist. Linnow versucht's immer wieder. Nach der Warnstreik-Kundgebung verteilt er vorne Flugblätter, prompt verweist ihn der Wachschutz des Platzes. "Das werden wir vor Gericht klären", sagt er. "Das hatte Amazon ja auch mit Verdi gemacht, bis ein Gericht entschieden hat, dass Verdi auch auf dem Privatgelände stehen darf, wenn es anders nicht geht."

Dräxlmaier hat schon mehrmals mit Härte auf die Forderung nach Arbeitnehmerrechten reagiert: 2006 räumte es übers Wochenende die Lagerhalle seiner zugekauften (und tarifgebundenen) Tochter HIB in Böblingen leer, weil die IG Metall längere Arbeitszeiten und niedrigere Gehälter abgelehnt hatte. Als die Beschäftigten am Montag kamen, gab es nichts mehr zu arbeiten. Von Mitte Juni bis Mitte November bekamen die Leute damals ihr Geld, dann wurde das Werk geschlossen und 118 Frauen und Männer verloren ihre Arbeit. 2005 streikten Dräxlmaier-Beschäftigte im Werk in Bremen für einen Tarifvertrag. Die Geschäftsführung flog Streikbrecher per Hubschrauber ein.

Harte Bandagen in der Branche

Für die Metaller Linnow und Kaufmann ist die Tarifauseinandersetzung in Sachsenheim sowohl für die KollegInnen als auch branchenpolitisch wichtig. Hier wird kein Abwehrkampf bei einem niedergehenden Automobil-Zulieferer geführt, hier geht es um Zukunftsprodukte. "Wir haben in diesem E-Antriebs-Markt neue Player, die keine Tradition in der Regelung der Arbeitsbeziehungen haben", sagt Linnow. "Eventuell gibt es da mal einen Betriebsrat, aber Tarifverträge? Fast gar nicht." Das könnte auch für Traditionsunternehmen ein Anreiz sein, die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Kaufmann erinnert sich an Verhandlungen bei Daimler 2017: "Die wollten die Batteriezellenmontage von Kamenz in Sachsen nach Stuttgart holen und zwar mit ostdeutschen Tarifverträgen, also deutlich schlechter bezahlt. Das hat der Betriebsrat verhindert." Gerade im Maschinenbau wiederum erlebe man, dass neue Unternehmen mit neuen Technologien gar nicht erst in den Arbeitgeberverband eintreten, weil sie meinten, sie bräuchten auch von der Seite keine Unterstützung. Eingespielte Regelungen lösten sich auf. Linnow: "Die Arbeitgeber sind heute deutlich schärfer unterwegs, was Tarif angeht, als vor fünf Jahren. Wir müssen uns auf härtere Auseinandersetzungen einstellen. Aber die können wir gewinnen."