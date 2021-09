Südwest-CDU: Zu viele falsche Antworten

Gedemütigt und verletzt durch den großen Zuspruch, den der neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Bevölkerung erfuhr, ließ die Partei die Zeit in der Opposition nahezu ungenutzt verstreichen, die inhaltliche Neupositionierung blieb weitgehend aus. Kurz vor der Wahl 2016 machte Guido Wolf als Kretschmanns Herausforderer auch noch den Fehler, sich gegen die Flüchtlingspolitik der Parteifreundin im Kanzleramt zu stellen. Als Merkel 2018 den Rückzug vom Parteivorsitz öffentlich machte, meldete sich Wolf so zu Wort: "Ich begrüße diese Ankündigung." Und er schob Merkel gleich auch noch die Verantwortung für die Niederlagen in den Ländern in die Schuhe, die eigene eingeschlossen. Schnell formierten sich einige Kreisverbände, die in der Annahme, es würde Friedrich Merz, den neuen Parteivorsitzenden noch in der laufenden Legislaturperiode ins Kanzleramt rotieren sehen wollten.

Dass die Rechnung nicht aufging, traf den Landesverband besonders hart. 154 Delegierte waren zum entscheidenden Parteitag nach Hamburg gefahren, mit einer Unterschriftenliste für Merz im Gepäck, die unter anderen Günther Oettinger und der heutige Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart unterzeichnet hatten. Strobl und sein Generalsekretär Hagel mochten sich daran nicht beteiligen, kamen erst aus der Deckung, als die Kurzzeit-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert war, und der Nachfolger der Nachfolgerin gesucht werden musste. Der Sauerländer, so Strobl im Februar 2020, habe ein sehr hohes Ansehen in der deutschen und insbesondere in der baden-württembergischen Wirtschaft. Mit ihm könne es "am besten gelingen, Wähler von der AfD zurückzuholen". Gewählt wurde abermals nicht Merz, sondern Laschet, die Kakophonie und Selbstbeschäftigung war aber genau deshalb in Baden-Württemberg noch lange nicht beendet. Jetzt sollte Markus Söder als Kanzlerkandidat durchgedrückt werden.

Erbe ausgeschlagen

Der Ausgang ist bekannt, viel weniger bekannt ist aber über all den jahrelangen Personalquerelen geblieben, wohin sich die CDU programmatisch bewegte. Die Konfusion beim Thema Digitalisierung steht wie die Spitze für den Eisberg unter der Wasseroberfläche. Schuldenbremse ja oder nein, Erderwärmung mit mehr oder weniger Markt, Wohnungsbau dito, Mindestlohn erhöhen oder belassen, die Steuern zu Gunsten von wem und warum senken: alles Herausforderungen, in denen die Union ihre Positionen mit Ansage verwässert.

So ist der Beweis vielfach erbracht, dass es nicht funktioniert, sich einerseits von der speziell in Baden-Württemberg immer mit viel Skepsis betrachteten Kanzlerin abzusetzen und zugleich von ihrer enormen Beliebtheit im Rest der Republik profitieren zu wollen. Aus Bayern schimpft Markus Söder den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz einen Erbschleicher. Dem wäre es schwer bis unmöglich die Hinterlassenschaft zu beanspruchen, hätten nicht zugleich viel zu viele Schwarze das Merkel-Erbe gar nicht antreten wollen. Und der Rosarote hat mit der Raute in der "Süddeutschen Zeitung" im berühmten "Interview ohne Worte" ohnehin nur auf die Frage geantwortet, wie sehr er Merkel vermissen werde.