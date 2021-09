Abellio in Baden-Württtemberg: Fahrt ins Ungewisse

Nun hat Abellio bei Vertragsabschluss unterschrieben, Lokführer auszubilden, Tariflöhne zu zahlen und pünktlich zu fahren, wie es in der Ausschreibung vorgesehen war. Bei Verstoß werden Strafzahlungen fällig. Allerdings sei die Zahl der Baustellen in Nordrhein-Westfalen von 100 bei Vertragsabschluss auf mittlerweile 650 gestiegen, sagt Lapp, weil das Bundesland endlich die Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen will. An sich eine gute Nachricht, aber nicht für Abellio, denn die Baustellen sind der wichtigste Grund für Ausfälle und Verspätungen und damit für Strafgelder.

In den Stuttgarter Netzen gibt es Baustellen unter anderem zwischen Pforzheim und Karlsruhe, auf der Strecke Mannheim – Heilbronn, zwischen Stuttgart und Bietigheim-Bissingen oder eben zwischen Nürtingen und Metzingen, wo etwa Ende August wieder einmal zwei Tage kein Bahnbetrieb stattfand. Mit Schienenersatzverkehr – zweimal umsteigen und dann mit dem Bus über Land – lassen sich die vereinbarten Pünktlichkeitswerte nicht einhalten.

33 Millionen Euro Verlust hat Abellio Deutschland im Jahr 2019 erwirtschaftet. Dafür kann nur der niederländische Mutterkonzern aufkommen, der dies bisher auch getan hat, aber bereits vor einem Jahr den Rückzug aus Deutschland erwog. Denn es kann nicht der Sinn des europaweiten Wettbewerbs sein, deutsche Bahnlinien aus niederländischen Steuergeldern zu finanzieren. Deshalb das Schutzschirmverfahren, eine besondere Art des Insolvenzverfahrens, bei dem der Betrieb ganz normal weiter läuft. Es sollen keine Züge ausfallen.

Die Mitarbeiter brauchen sich grundsätzlich keine Sorgen zu machen. "Die Kollegen werden weiterhin Arbeit haben“, konstatiert Lapp, denn Bahn-Mitarbeiter sind Mangelware. Allerdings befinden sie sich derzeit in einer schizophrenen Situation. Sie wissen noch nicht, wie es für sie ab Oktober weitergeht. Dabei müssten sie jetzt eigentlich anfangen, die Pläne für den turnusmäßigen Fahrplanwechsel im Dezember zu erarbeiten. Dies sei der Grund, so der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, warum sie sich mit ihrem offenen Brief an die Aufgabenträger gewandt hätten.

Mühsame Verhandlungen

Nun wird in jedem Bundesland getrennt verhandelt, denn die Auftraggeber sind die Länder oder Verkehrsverbünde und die Bedingungen sehr unterschiedlich, in den Verträgen für jede Strecke einzeln festgelegt. In Baden-Württemberg, wo zwischen 400 und 500 der insgesamt 3100 MitarbeiterInnen tätig sind, ist der Auftraggeber das Land. Hier habe sich noch wenig bewegt, meinte Lapp vor kurzem, während man in anderen Ländern schon weiter sei. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren.

Ob der europaweite Wettbewerb die Verhältnisse im Schienenverkehr verbessert, ob er Kosten spart oder sogar verursacht, darüber kann man geteilter Meinung sein. Verantwortlich für die unbefriedigende Qualität etwa auf der Strecke Stuttgart – Tübingen ist aber weder die Tochter des niederländischen Staatsunternehmens, noch der Verkehrsminister des Landes.

Viel zu lange wurde an der Bahn nur gespart. Strecken wurden unzureichend gewartet, Personal abgebaut, rollendes Material reduziert. Die Folgen sind immer spürbarer geworden: Es besteht ein hoher Instandsetzungsbedarf, ebenso ein Mangel an Personal und Schienenfahrzeugen. Die noch dazu aufgrund eines ruinösen Preiswettbewerbs so gebaut sind, dass schon nach weniger als zwei Jahren Toiletten und Türen nicht mehr richtig funktionieren.

Hier umzusteuern kann nur bedeuten, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Darüber entscheidet indes nicht der Verkehrsminister, sondern das Parlament. Das Zielkonzept der Regierung sieht vor, die Zahl der Fahrgäste bis 2030 zu verdoppeln, unter anderem durch einen landesweiten Stundentakt als Mindeststandard. Verkehrsminister Hermann möchte gern, so steht es im Vorwort des Zielkonzepts, "gute und kostengünstige Angebote erzielen, um die begrenzten finanziellen Mittel möglichst effizient einzusetzen und neue Spielräume für den Ausbau zu gewinnen.“ Hohe Qualität also für möglichst wenig Geld. Das kann nur begrenzt funktionieren.