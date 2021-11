Theaterstück "Snowden 3.3": Zombies auf Elektrorollern

Auf die Frage nach dem freien Willen hat auch die Theatergeschichte verschiedene Antworten parat. Die Seele sei das größte Hindernis auf dem Weg zur Vollkommenheit, lässt Bagossy sein Alter Ego aus Heinrich von Kleists philosophischer Erzählung "Über das Marionettentheater" zitieren. "In Budapest habe ich einmal Shakespeares 'Der Sturm' inszeniert", berichtet der Bühnen-László ein andermal – tatsächlich hat der reale Bagossy das Stück im Örkeny Theater in Budapest aufgeführt. In dem Shakespeare-Drama gibt es ein Theater im Theater, das sich bald wieder in Luft auflöst. "Wir sind vom gleichen Stoff, aus dem die Träume sind", heißt es da: "We are such stuff as dreams are made on". Die Bühne, ein Traum. In diesem Fall der Traum Edward Snowdens.

"Unsere Fantasie wird gehackt"

In Zeiten der Zoom-Konferenzen sieht Bagossy das Theater bedroht. Im Handumdrehen können wir mit Menschen an allen Orten der Welt in Kontakt treten. Ein ungeheure Beschleunigung. Aber auch eine Gefahr. Man ist nicht mehr an einem Ort, man kann dauernd hin und her zappen. "Unsere Fantasie wird gehackt", so Bagossy. Mit Theater hat das für ihn nichts zu tun: "Was nicht hier und jetzt passiert, ist kein Theater." Doch auch er kann sich der Entwicklung nicht ganz entziehen. "Ich kann nicht leben ohne mein Handy", bekennt er.