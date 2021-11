Schikane in Sigmaringen: Aus Dorftratsch wird Polizeiwillkür

"Zwei Burgen bestimmten hier für Jahrhunderte die Geschicke", ist auf einem Schild am Dorfbrunnen zu lesen. "Sie waren zugleich Schutz und Verkörperung der Macht." Eine davon, die Burg Schiltau, ist in Teilen noch erhalten und vom Brunnen in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. Teile der Burgmauern stehen noch, dazwischen Häuser, manche alt, andere neu dazu gebaut. Ein besonders großes erhebt sich an der Straße, die mit dem ehemaligen Burgweg identisch ist: mehr als 2000 Quadratmeter Grundstück, der Garten paradiesisch groß. Würde man eine Party veranstalten, fände der ganze Ort Platz.

Wetter schön, Nachbarn nett – ein guter Anfang

Tatjana Matter, 34 Jahre alt, wollte sich auf diesem Gelände einen Traum erfüllen. Sie ist Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin aus Tübingen, eine kluge Frau, etwas exzentrisch, Künstlerin, man sieht ihr die Studentenstadt an. 2016 hat sie als Botschafterin für nachhaltige Entwicklung das Kursformat "Plastiken aus Erde" entwickelt. Arbeiten aus ihren Kursen haben die Volkshochschule in Reutlingen ausgestellt, das Reutlinger Spendhaus, das Schulamt in Tübingen. In Jungnau sollte ein Ort für ihre eigenen Steinbildhauer-Arbeiten entstehen, eine Heimat für sie, ihren Lebensgefährten und ihre beiden Kinder, vielleicht auch eine Art KünstlerInnen-Kollektiv. Matters Mutter hat das Gelände für ihre Tochter erworben, die 2018 in das große Haus zog.

Es fing auch alles gut an – Wetter schön, Nachbarn nett. Der örtliche Faschingsverein "Jongner Zigeiner" widmete Tatjana Matter sogar ein wohlwollendes Portrait in der Vereinszeitung. Von Jungnau aus fährt sie ihren Sohn täglich bis zu 140 Kilometer in die Waldorfschule auf der Alb, zu Logopädie und zum Tanzunterricht, kümmert sich um die Förderung ihrer Tochter. Waldorfschule, alternatives Künstlerinnen-Leben einer Städterin mitten im Dorf, einiges muss alteingesessenen DorfbewohnerInnen dann doch recht fremd vorgekommen sein.

"Betrunkene Autofahrerin greift Polizisten an", steht drei Jahre später, am 2. Mai 2021 auf "südkurier.de". In der Nacht zuvor, der vom 1. auf den 2. Mai, ist Tatjana Matter vor ihrem Haus in Jungnau mit der Polizei aneinander geraten. Sie sei Schlangenlinien gefahren, habe BeamtInnen angegriffen und "aufs Übelste" beleidigt, steht in der Zeitung. "Die Nacht verbrachte die Frau dann in einer Arrestzelle. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und es schließen sich umfangreiche, strafrechtliche Ermittlungen an." In der Meldung wird Matters VW erwähnt, die Straße benannt, in der sie wohnt. Alle DorfbewohnerInnen wissen, wer gemeint ist.