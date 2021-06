Julian Assange: Todesstrafe in Raten

Im Zentrum des Buches geht es, am Beispiel Julian Assange, nicht primär um die verheerenden Formen von Tendenzjournalismus, die nur über gigantische Medienkonzerne wirksam sind, sondern um die hochprofessionelle Herstellung der "Rohstoffe", die Scheinwahrheiten des militärisch-politischen Komplexes. Das tiefe, persönliche Engagement von Melzer zu Assange ist bewegend und von menschlicher Größe. Doch Assange, und das macht Melzers jahrelange analytische Enthüllungen so desillusionierend, ist für ihn das Modell der Vernichtung eines modernen Aufklärers für die Regierenden in den USA und ihre Kollaborateure in Schweden, Großbritannien und Ecuador. Auch diese vier sind potentiell austauschbar, denn "im Fall von Julian Assange geht es in erster Linie um politische Korruption; hier wurden und werden rechtsstaatliche Institutionen und Verfahren für politische Zwecke missbraucht – für die Unterdrückung der Presse- und Informationsfreiheit, für die Straflosigkeit von Folter und Kriegsverbrechen, für die politische Verfolgung von Dissidenten und für die Geheimhaltung von Machenschaften der Behörden, die in jedem demokratischen Rechtsstaat ans Licht der Öffentlichkeit gehören."

Wikileaks veröffentlichte weit mehr als das schockierende Video – etwa 10.000 Seiten Dokumente über Kriegsverbrechen, Folter, politische Erpressungen und Korruption der amerikanischen Regierung, über Lügen und Täuschung der Öffentlichkeit – unter anderem im Afghan War Diary. Die US-Regierung hatte Erfahrungen damit.

"Bringt den Hurensohn ins Gefängnis"

In den 1970er-Jahren veröffentlichte Daniel Ellsberg die "Pentagon Papers" mit manipulierten Fakten über den Vietnam-Krieg in unvorstellbarem Ausmaß. Die "New York Times" veröffentlichte sie. Die Regierung verbot dies, das Oberste Gerichte erlaubte die Veröffentlichung. "Bringt den Hurensohn ins Gefängnis", sagte Nixon damals zu Kissinger. Der Supreme Court klagte Ellsberg der Spionage an, es drohten ihm 115 Jahre Haft. Das Verfahren platzte, weil der Geheimdienst in dessen Haus eingebrochen war.