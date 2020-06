Theater Tri-Bühne: Spiel mit Hoffnung, Weisheit, Glück

Aber ein Video kann das Theatererlebnis nicht ersetzen. Deshalb haben Koerber und ihr Ensemble überlegt, was sie tun können, bis Auftritte wieder möglich sind. "Wir haben angefangen zu schreiben." Die Pause bot Gelegenheit, nachzudenken über den Lauf der Welt und wie das Theater darauf reagieren kann. Schließlich wird es eines Tages wieder öffnen. Darauf kann man sich vorbereiten. Alle haben mitgeschrieben, sagt Koerber: "Bei uns gibt’s nur denkende Schauspieler. Sie sind in die Themen eingearbeitet." Wie Franziska Sophie Schneider, im Theater nur Franzi genannt, die ihren Monolog selbst verfasst hat.

Schneider ist das jüngste feste Mitglied des Ensembles. Sie hat sich vor einem Jahr selbst initiativ beworben. Sie hat schon immer gern Theater gespielt und nach der Schule und einem Jahr auf Sizilien ein Schauspielstudium absolviert. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis es in einem Stück über Leonardo da Vinci eine passende Rolle für sie gab. Und jetzt kann sie in "Esperanza, Felicia und Sophia" ihre Themen einbringen: den Klimawandel; was es bedeutet, in einer Welt ohne Zukunft zu leben. Aber es gibt nun noch eine dritte Figur: Felicia, das Glück im Sinne von glücklich sein.

Franzi ist auch Young Schelling

Der 8. März war der letzte Tag, an dem ganz viel passiert ist. Aus diesen Erlebnissen sind auch die Ideen für die neuen Stücke entstanden: eben die neue, erweiterte Fassung zu "Esperanza". Dazu ein Stück unter dem Titel "Tag der Frauen". Und "Hölderlin Hegel Schelling – Eine philosophantastische Reise durch Raum und Zeit". Die Szenerie: eine Philosophen-WG im Tübinger Stift anlässlich des 250. Geburtstags von Hegel und Hölderlin. Der Dritte im Bunde ist der fünf Jahre jüngere Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. "Franzi ist auch Young Schelling", sagt Koerber.

"Schelling war ein richtiges Käpsele", erklärt die Intendantin: ein Überflieger. "Er hat sich Gedanken gemacht über die Menschen und über die Welt, war aber auch anfällig für radikale Tendenzen." Bei der Entwicklung der Rolle haben sich Koerber und Schneider ein wenig an Ken Jebsen orientiert. Schelling ist keine ganz unproblematische Figur. Sie wollen aber auch gar nicht die Geistesgrößen abfeiern, eher fragen sie danach: "Wo stünde Young Schelling heute?" Der Philosoph Michael Weingarten hat sie beraten.

"Hölderlin Hegel Schelling" hat als erstes in der Corona-Krise neu entwickeltes Stück am 15. Juli im Rosengarten des Hospitalhofs Premiere. Koerber hat sich früh auf die Suche nach Auftrittsorten begeben. Die Freilichtbühne im Killesbergpark hätte sie interessiert, aber die befindet sich in der Hand eines kommerziellen Betreibers, das wäre zu teuer gewesen. Der Hospitalhof zeigte Entgegenkommen. Die Tri-Bühne macht unter der Woche Programm im Hof, am Wochenende ist das Renitenztheater im Saal an der Reihe.

Das Fräulein hat nicht nachgedacht

Doch vorher, am 26. Juni um 15 Uhr, gibt es im Biergarten des Cannstatter Kursaals die angepasste Version eines Stücks, das in der Tri-Bühne bereits im vergangenen November Premiere hatte. Geradezu ideal passt in diesem Fall das Ambiente. Denn schon in der ursprünglichen Version hatte sich der Saal der Tri-Bühne in einen Biergarten verwandelt. "Das Fräulein Pollinger" von Traugott Krischke nach Ödön von Horvath will ein "Volksstück" sein. Zwar basiert das Stück auf einer Romanvorlage. Aber Horvath versuchte auch, das Volkstheater wiederzubeleben. Sein bekanntestes Stück heißt "Geschichten aus dem Wienerwald".