Wohnraumprivatisierung: Wohnen für Reiche

Während man in Berlin Immobilienkonzerne enteignen möchte, plant in Freiburg die kommunale Wohnungsbaugesellschaft, einen großen Mietshauskomplex zu privatisieren. Die Mehrheit der AnwohnerInnen ist dagegen, was die Mehrheit des Gemeinderats aber wenig interessiert.

Der Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" in Berlin ist wohl einer der größten Erfolge der MieterInnenbewegung in Deutschland. Einige Jahre zuvor war es Freiburg, das Schlagzeilen machte: Am 1. April 2006, kurz nachdem Dresden seinen kompletten Wohnungsbestand privatisiert hatte, waren die Pläne des grünen Freiburger Oberbürgermeisters Dieter Salomon publik geworden, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die Freiburger Stadtbau, zu verkaufen. Das war kein Aprilscherz. Ihre Verschuldung lasse "der Stadt keine Luft mehr", begründete der damalige OB seine Pläne. Schnell gründete sich die BürgerInnen-Initiative "Wohnen ist Menschenrecht". Am 12. November 2006 stimmten bei dem von ihr initiierten Bürgerentscheid 70,5 Prozent gegen den Verkauf der Stadtbau, eine riesige Überraschung und ein bundesweites Zeichen gegen die Privatisierung öffentlichen Eigentums. Zwar gibt es heutzutage kaum jemanden in Freiburg, der nicht froh ist über den gescheiterten Verkauf, doch viel gelernt haben insbesondere die Freiburger Grünen offensichtlich nicht.

120 bezahlbare Wohnungen sollen privatisiert werden

In Weingarten, einem von Hochhäusern und Mietwohnungen geprägten multikulturellen Stadtteil, dem ein nicht allzu gutes Image anhaftet, plant die Freiburger Stadtbau aktuell, einen siebenstöckigen Mietshausblock mit 120 Wohnungen erst zu sanieren und dann in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Das Projekt in der Sulzburger Straße 15–19 soll aus dem Bundesprogramm "Sozialer Zusammenhalt" bezuschusst werden, das früher "Soziale Stadt" hieß.

Das Programm sieht ausdrücklich auch eine Bürgerbeteiligung vor. Mit dieser hatte man es in Freiburg nicht so genau genommen. Erst die außerparlamentarische Initiative "Recht auf Stadt" hatte einen Tag vor der entsprechenden Aufsichtsratssitzung der Stadtbau im November 2020 veröffentlicht, dass die Privatisierung in diesem Gremium verabschiedet werden soll. Mit den betroffenen MieterInnen hatte im Vorfeld niemand geredet, und selbst der Sanierungsbeirat wurde entgegen der Vorgaben nicht informiert. Trotzdem stimmten neben den üblichen Verdächtigen von CDU und FDP auch SPD und Grüne für das Privatisierungsprojekt.

Das Unvermögen oder der fehlende Wille, sich in die Menschen in Weingarten hineinzuversetzen, zeigt sich auch jetzt wieder. Zum Beispiel betonen Stadtbau, Stadtverwaltung und Grüne wiederholt, Vorbild für das aktuelle Privatisierungsprojekt sei das Binzengrün 34, ein zuvor ebenfalls saniertes und privatisiertes Stadtbau-Hochhaus in Weingarten. Dabei verkennen sie, wie schmerzhaft die Umwandlung für die MieterInnen war, die teilweise jahrzehntelang dort gewohnt hatten. "Es wird von den Menschen, die in Weingarten leben und denen es nicht so gut geht, nicht verstanden, wie man vorhandenen öffentlichen Wohnungsbau einfach verkaufen kann", sagte Marianne Holm, eine ehemalige Vorsitzende des Bürgervereins Weingarten, im Jahr 2015 über das Binzengrün 34. "Wo öffentlicher Wohnungsbau dringend gebraucht wird, bezahlbarer Wohnraum dringend gebraucht wird, für Menschen, die eine Wohnung suchen. (…) Dieses Projekt wird als eine Vertreibung der sozial Schwachen von vielen Menschen wahrgenommen." Schon damals hieß es: Wer als MieterIn nach der Sanierung in das Hochhaus zurückziehen will, kann das tun.