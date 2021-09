Bundestagswahl und Bodenpolitik: Spekulation frisst Boden

Nicht der einzige Fall übrigens, wo noch rasch klimaschädliche Klientelpolitik betrieben wurde. Im Mai hat der Deutsche Bundestag noch entschieden, den mehr als umstrittenen §13b des Baugesetzbuchs bis 2022 zu verlängern. Damit wird der Bau von Wohnungen – meist in Ein- und Zweifamilienhausgebieten – am Ortsrand auf kleinen Flächen (bis zu einem Hektar) erheblich erleichtert, was auch heißt, dass der nach wie vor viel zu hohe Flächenverbrauch in Deutschland weiter vorangetrieben wird. Eigentlich wollte die Bundesregierung 2020 bei 30 Hektar pro Tag landen, hat dieses Ziel mit 56 Hektar allerdings deutlich verfehlt.

Dass der Wunsch der Immobilienlobby, den 13b gleich bis 2032 zu verlängern, nicht erfüllt wurde, ist kaum ein Grund zu jubeln. Denn auch so heizt man nun den Flächenverbrauch erst einmal weiter an, ohne die Wohnungsnot dort zu mindern, wo sie am meisten drückt: in den Metropolen. Das Umweltbundesamt hatte zuvor schon festgestellt, dass der 13b vor allem in kleineren und ländlichen Gemeinden genutzt wird.

Enttäuscht sind aber nicht nur Naturschutzverbände, sondern beispielsweise auch die Architektenkammer Baden-Württemberg. Mit dem 13b wird nicht nur der Flächenverbrauch vor Ort weiter vorangetrieben, auch die Verkehrsflächen werden weiter wachsen: Von den 58 Hektar täglichem Landverbrauch 2018 entfielen 16 auf Verkehrsflächen. Der durchschnittliche Arbeitsweg ist seit 2000 um über zwei Kilometer gestiegen, er liegt nun bei fast 17 Kilometern.

Und was kommt jetzt?

Eine Richtungsentscheidung in der Bodenpolitik erhofft Christian Kühn von Bündnis 90/Die Grünen. Sie wäre tatsächlich dringend nötig. Seine Partei will sich dafür einsetzen, das 30-Hektar-Ziel deutlich vor 2030 zu erreichen und erwartet, dass 2050 die Netto-Null steht. Das heißt konkret, dass dann keine Siedlungs- und Verkehrsflächen neu in Anspruch genommen werden. Falls doch, sollen sie durch Entsiegelungen kompensiert werden. Unter anderem soll der eben genannte §13b des BauGB über 2022 hinaus nicht weiter verlängert werden. Hier ist man sich mit SPD und Linke prinzipiell einig.

Diesen Parteien ist es auch wichtig, dass die öffentliche Hand keinen Grund und Boden mehr veräußert und ihn zukünftig wieder leichter erwerben kann. Dabei kommt der Erbpacht eine wesentliche Rolle zu, bei der die öffentliche Hand im Besitz des Grundstücks bleibt. Um Spekulation zu verhindern, will die SPD die Zehnjahresfrist für die Steuerfreiheit beim Verkauf nicht selbst genutzter Grundstücke abschaffen und einen Planungswertausgleich einführen, um leistungslose Bodenwertgewinne der Allgemeinheit zukommen zu lassen. Die Linke will die Bodenpreise deckeln und wie die Grünen wieder die Gemeinnützigkeit von Wohnbaugesellschaften einführen. Die war 1990 abgeschafft worden und hatte das Tor zu jener massenhaften Privatisierung öffentlicher Bestände geöffnet, die inzwischen so oft auch von denen beklagt wird, die sie mit zu verantworten haben. Gemeinnützige Träger sollten zukünftig von der Grunderwerbsteuer, Grundsteuer und den Ertragsteuern freigestellt werden. Im Gegenzug darf aber nur eine begrenzte Rendite ausgeschüttet werden, und die entsprechenden Wohnungen und Liegenschaften müssen dauerhaft sozial und günstig vermietet werden.