Bahnstadt Heidelberg: Wenn die Zukunft kommt

Der Kanal am Langen Anger prägt das Stadtbild. Die Rasenstreifen gehören zu den bedeutenderen Naherholungsgebieten in der Bahnstadt.

In charakteristisch austauschbarer Investorenarchitektur, wie sie in all den Zukunftsstädten zu bestaunen ist, entstand ein Quartier, das Maßstäbe setzen will. Und teils ist das durchaus gelungen: Wenn die Bahnstadt, an der aktuell noch gebaut wird, vollends fertig ist, soll sie die größte Passivhaussiedlung der Welt werden. Bis zu 6.000 Einwohner und 7.000 Arbeitsplätze kommen in Gebäuden unter, die den Heizbedarf dank ihrer Bauweise und einer herausragenden Wärmedämmung auf ein Minimum reduzieren. Am "Langen Anger", einer Art Hauptstraße für die Bahnstadt, ist zudem ein stadtbildprägender Kanal entstanden, der Regenwasser auffangen und dem Grundwasser zuführen soll (als stehendes Gewässer hat er aber ein Problem mit Algenwuchs).

Im Winter gibt es kaum Probleme

Anwohner Harald Dürr ist "zu 95 Prozent zufrieden" mit seinem Leben im neuen Stadtteil, berichtet er Kontext. Beim Einzug zwar, als er einen Schrank im Schlafzimmer montieren ließ, habe der Handwerker gerufen: "Das ist doch nicht der Lange Anger, das ist die Stalin-Allee" – weil die Bebauung so gleichförmig aussehe. Aber daran gewöhne man sich. Dürr gehört zu den ersten Bewohnern in der Bahnstadt, seit acht Jahren lebt er hier. "Am Anfang gab es kaum was", erzählt er. "Aber inzwischen ist für alles gesorgt. Auch die Anbindung an den Nahverkehr ist super." Früher hat der 76-jährige Rentner in der Altstadt gewohnt, mit Blick auf den Heiligenberg, und wenn er sich aus dem Fenster gelehnt hat, konnte er sogar das Schloss sehen. "Die Aussicht war schöner, ja", sagt Dürr, "Aber der ganze Tourismus hat genervt. Und laut ist es geworden, wenn die Kneipen voll waren."