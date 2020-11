Klima retten: Was mit Bäumen

"Die Waldbesitzer sprechen von einer 'Jahrhundertkatastrophe': Etwa 110.000 Hektar Wald sind bundesweit zerstört, 300 Millionen Bäume müssten nachgepflanzt werden", berichtete die "Zeit" im Juni 2019. Landes- und Bundesregierungen stellen entsprechend eine Menge Geld ab für Forschung, Wiederaufforstung, Schadensbegrenzung, denn alleine der Abtransport umgefallener oder aus der Not heraus gefällter Bäume kostet Millionen und geht viel zu langsam, weil zu wenig Personal da ist, um all die Borkenkäfer-Leichen aus dem Wald zu ziehen, bevor das Insekt auf den Nachbarbaum umzieht. In den vergangenen 25 Jahren seien vielerorts die Hälfte der Försterstellen nicht wieder besetzt worden, schreibt der "Spiegel". Weggespart.

Weil aber Holz ein Wirtschaftsfaktor ist, werden allerorten Masterpläne aus dem Boden gestampft, an diversen klimaresistenten Bäumen aus Kanada oder Südeuropa geforscht, die bisher entweder nicht frosthart oder aber vielleicht doch zu invasiv sind. Es braucht Jahre, um überhaupt einigermaßen sicher sagen zu können, welcher Baum denn die Zukunft sein könnte, ohne zu wissen, ob der es denn verlässlich auch sein wird.

Der Notfallplan hört sich an wie Pflaster draufkleben

Für Baden-Württemberg gibt es den "Notfallplan für den Wald", was sich ein bisschen anhört, als könne man ein Pflaster draufkleben und dann wird's schon wieder. Das Ministerium für Ländlichen Raum hat darin fünf "Aktionsfelder" mit 37 Maßnahmen eruiert, um "Waldbesitzende in dieser herausfordernden Situation zu unterstützen". Es gibt die Taskforce "Klimabedingte Waldschäden", es gibt Runde Tische, Tablets mit Borkenkäfermonitoringsoftware, 130 neue Stellen, für die Öffentlichkeit eine Infokampagne, und für Waldbesitzende Millionen Unterstützung und allerhand "unbürokratische Umsetzungen" für die oft unionsnahe Klientel.

"Die vorhandenen personellen, logistischen und finanziellen Mittel reichen gegenwärtig nicht aus, um frisch befallene Bäume zeitnah einzuschlagen und für einen Abtransport des Holzes zu sorgen", heißt es in der 2019 verabschiedeten "Moritzburger Erklärung", in der Forstminister der Unionsparteien unter anderem 800 Millionen Euro Bundeszuschüsse zur Waldrettung fordern.

Der Erklärung entgegen steht ein offener Brief der Grünen Liga, die von einer "Moritzburger Bankrott-Erklärung" spricht: "Gefordert werden eine konsequente Abkehr von der Plantagenwirtschaft und eine radikale Hinwendung zu einem Management, das den Wald als Ökosystem und nicht mehr länger als Holzfabrik behandelt." Wälder, so das Credo, regenerieren sich von selbst und passen sich selbstständig an, wenn man sie lässt. Immerhin ist die Forstwirtschaft der mit Abstand und weltweit größte Waldvernichter.

Wald als Wirtschaftsfaktor versus Wald als Naturraum. Der Streit, er tobt schon eine ganze Weile.

Abgesehen von all den Geldern, die sich unter dem Label Waldrettung in den kommenden Jahren abgreifen lassen: Wenn der Wald weiterhin stirbt, wird es nichts mit dem Klimaziel von 1,5 Grad. Forscher der ETH Zürich haben 2019 in einer vieldiskutierten Studie das "ungenutzte Wald-Potenzial" eruiert, das die Erde bietet. Die Forscher fanden etwa 900 Millionen Hektar Fläche vor allem in Russland, USA, Kanada, Brasilien, China und Australien, die zukünftig Wald tragen könnte, um das Klima zu retten. Der "Deutschlandfunk" hat das als "Waldwunschdenken" tituliert: Waldbrände, gefrorener Boden in Russland, zudem torpediere Sonnenlicht, das von dunklen Baumkronen angezogen wird, den positiven Kühlungs-Effekt.

Aber es gibt auch Gutes zu vermelden: Das weltgrößte Aufforstungsprogramm hat China vor 40 Jahren gestartet, um das Vordringen der Wüste Gobi zu stoppen. In Afrika wird länderübergreifend gegen die Desertifikation angepflanzt, auch in Algerien und Israel wird aufgeforstet. In Spanien will jetzt ein Start Up mit Drohnen und smarten Samen wiederbewalden. Das alles funktioniert mal besser, mal schlechter. Der Grundwasserspiegel sinkt, weil die gepflanzten Baumarten zu viel Wasser brauchen, Monokulturen schaden der Biodiversität mit unabsehbaren Folgen, Stürme und Schädlinge zerstören die oft extrem mühsam angelegten Flächen, es braucht Zeit, bis so ein Wald wächst. Außerdem, und das ist das größte aller Aufforstungsprobleme – Wald pflanzen, wo vorher kein Wald war, steht immer und egal wo, in Konkurrenz zur bisherigen Nutzung der betreffenden Fläche. Und die Wiederaufforstung zerstörter Wälder ist im Grunde ein klimatisches Nullsummenspiel.

Baumarkt forstet auf, Heimwerker brauchen Holz

Fast 18 Millionen Hektar Wald seien in Europa in den vergangenen 25 Jahren nachgewachsen, sagt Marcus Lindner vom Europäischen Forstinstitut in Bonn dem "Deutschlandfunk". In Italien, Portugal, Griechenland und Frankreich sind neue Wälder entstanden. In Polen, in Rumänien, Serbien und Bulgarien seien sie teils ganz von selbst gewachsen, wo Flächen weniger bewirtschaftet wurden. Aber welcher Landwirt in Deutschland gibt schon freiwillig seinen Acker her. Und: Mit fortschreitendem Klimawandel wird es vor allem im Süden viele Flächen geben, auf denen Bäume nicht mehr wachsen.

Auch in Deutschland wird aufgeforstet, von Freiwilligen ehrenamtlich, gerne aber auch mal als PR-Aktion. Der Baumarkt "Bauhof" beispielsweise lobt in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eine Million Bäume für Deutschland aus. Denn wo kein Holz, da keine Heimwerker. Auch Alfred Ritter, Inhaber von "Ritter Sport" im baden-württembergischen Waldenbuch, will mit Plant-for-the-Planet eine Million Bäume setzen.