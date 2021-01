Klima-Protest: Ohne Bäume keine Träume

Mit vor Ort auch Wolfgang Ertel, der Professor für Künstliche Intelligenz (KI), der immer mit dem Fahrrad fährt, und sich heute noch darüber ärgert, dass er im Moment des Zugriffs nicht bei Samuel oben, sondern beim Pinkeln unten war. "Die haben nur darauf gewartet", sagt der 61-Jährige, haben wohl abgewogen, dass ein Gymnasiast am Haken weniger problematisch ist als ein Ordinarius, der unter Seinesgleichen auch noch bekannt ist wie ein bunter Hund. Ertel ist ein scharfer Kapitalismuskritiker, geißelt Wachstum als Mantra blinder Politiker, fordert eine Gemeinwohlwirtschaft, hat das erste Passivhaus in der Region gebaut, vor 22 Jahren, steigt in kein Flugzeug mehr, ist Veganer, bei den Scientists for Future und Mitglied der städtischen Klimakommission, die er nach Kräften aufgemischt hat. Er ist also das, was sich diese Jungen von den Alten wünschen, die "an dem ganzen Schlammassel schuld sind" (Ertel). Ein Kämpfer für ein gutes Klima.

Der KI-Professor muss auch auf den Baum

Schon in Ravensburg ist das ganz schwierig. Die Stadt schmückt sich zwar mit dem "European Energy Award", verspricht 2040 klimaneutral zu sein, mauert aber bereits, wenn Ertel fordert, Parkplätze bei der Oberschwabenhalle gebührenpflichtig zu machen oder die Autos aus der Altstadt zu verbannen. Er hat dem Oberbürgermeister exakt vorgerechnet, wieviel CO2 er jährlich einsparen muss, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen: 13,3 Prozent. Das hat Daniel Rapp abgenickt, sein Gemeinderat ebenfalls und die Arbeit der Kommission beendet. Passiert sei nichts, bilanziert Ertel, ein grünes Label und nix dahinter.

"Verstehen Sie jetzt, warum ich auf den Baum muss?", fragt er und seilt sich an der Bluteiche hoch. Es dauert eine ganze Weile bis er oben ist, trotz sechstem Klettergrad alpin. Unter der verschneiten Plane erwartet ihn Samuel, der die Nachrichten im Netz checkt, Instagram und Twitter bedient, die eigene Website betreut und sich auf das Homeschooling vorbereitet. WLAN auf dem Baum macht's möglich.

So erfährt er auch, dass die Stadtverwaltung frustriert sei über das "zögerliche Handeln beim Klimaschutz im Großen", dass der Oberbürgermeister am Donnerstagabend (14.1.) mit ihnen sprechen will, allerdings unter der Maßgabe, dass Recht und Gesetz "für alle Menschen gleich" seien, auch was die verursachten Kosten betreffe. Das sollen angeblich 5.000 Euro für die Räumung am 12. Dezember gewesen sein, adressiert an einen Schüler. Ertel hat einen solchen Bescheid nicht erhalten, wäre aber bereit, sofort in einen Fonds einzuzahlen. Und wenn er dann in Pension gehe, könne er "jeden Tag auf jeden Baum" klettern.