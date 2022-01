Mehr Geld für (Sub-)Kultur: Im Underground

Aber nun wird noch mehr möglich. Der Gemeinderat hat in seinem Doppelhaushalt 800.000 Euro bereitgestellt, um auch die beiden anderen Flügel des Bunkers instandzusetzen. Die Zahl beruht auf einer Schätzung des Liegenschaftsamts, das bereits Übungsräume in sechs weiteren Bunkern vermietet, die aber alle belegt sind. Der Diakonissenbunker ist der größte in Stuttgart. In den zumeist sechs Quadratmeter großen Räumen, die ursprünglich für je eine Familie vorgesehen waren, sind bis zu 42 Übungsräume möglich.

Der Verkehrsübungsplatz ist Geschichte. Der Diakonissenplatz sieht derzeit recht unordentlich aus. Er soll wieder zu einer öffentlichen Grünanlage werden. Ein Wettbewerb hat stattgefunden, im Entwurf des Gewinners ist der Bunker allerdings nicht vorgesehen. Der Bebauungsplan muss nun geändert werden, da die fünf Ausgänge als Fluchtwege erhalten bleiben müssen.

Sind Proberäume so wichtig? Stuttgart wäre gern hipper als Berlin. Aber dazu braucht es eine lokale Szene. Viele Musiker sind schon nach Berlin abgewandert. Wenn sich hier etwas Eigenes entwickeln soll, sind die Keller, in denen geprobt wird, das Labor, in dem es entsteht. Die etablierten Kulturinstitutionen zeigen nur, was es schon gibt. Neues entsteht sprichwörtlich im Underground, an den undefinierten Randzonen, wo sich die Stadt weiter entwickelt.

Fast eine Million für Waggons und Stadtacker

Herz des Inneren Nordbahnhofs beispielsweise, vier Kilometer nordöstlich des Bunkers, soll eine "Maker City" werden: ein beispielhaftes Quartier, das Wohnen und kreatives Arbeiten verbindet. So will es das Büro ASP, das den städtebaulichen Wettbewerb für das Gebiet gewonnen hat. Ausgangspunkt seines Konzepts sind die KünstlerInnen der Wagenhalle, des Bauzugs 3YG, der davon abgespaltene Verein Contain’t und das Urban-Gardening-Projekt Stadtacker.