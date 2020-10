Wagenhalle: Gekommen um zu bleiben

Am kommenden Wochenende sind am Stuttgarter Nordbahnhof Tage der offenen Tür: Nach dreieinhalb Jahren sind die KünstlerInnen aus ihrem Containerdorf wieder in die Wagenhalle zurückgekehrt. Alle Probleme sind damit noch nicht gelöst.

Wer sich von der Heilbronner Straße der Wagenhalle nähert, stößt gleich zu Beginn auf ein kleines Stück Brachland. Ein Trampelpfad führt hindurch. Ein gelber Reifen, Stäbe, wimpelartige Schilder an langen Stangen deuten an, dass es sich nicht nur um Wildwuchs handelt, sondern um ein Experimentierfeld. Es ist das "Theatre of the Long Now", das Theater der ausgedehnten Jetztzeit. Eine Bühne für Bäume, denen man beim Wachsen zusehen kann. Nur braucht das etwas Geduld: Die Aufführungsdauer beträgt hundert Jahre.

"Kulturschutzgebiet" steht auf einem halboffiziellen Schild. Geplant ist eine Allee vor den Toren der Wagenhalle, die schrittweise länger werden soll: jedes Jahr ein Baum, so wird der Wachstumsprozess erfahrbar. Ein wenig winkt das John-Cage-Orgelprojekt aus Halberstadt herüber, Tempovorschrift "As Slow as Possible", so langsam wie möglich. Aber natürlich will all dies auch besagen, dass die Künstler das Gebiet am Inneren Nordbahnhof nicht so schnell wieder zu verlassen gedenken: dass sie sich hier dauerhaft einrichten wollen.