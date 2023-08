Kontext-Sommerserie: Der zarte Duft von Kiefernpollen

Eine gewisse Duftnote gehört aber auch zu anderen natürlichen Substanzen, die Laib in seinen Kunstwerken verarbeitet: sehr zart bei den Kiefernpollen, kräftiger bei Bienenwachs oder den tausenden kleinen Reishäufchen, die auf der gesamten obersten Etage des Kubus den Boden bedecken. In diesem "Reisfeld" stehen weiter hinten drei große, mit burmanischem Lack rot oder schwarz gestrichene treppenförmige Skulpturen.

"Zikkurat" nennt Laib die mittlere, beidseitig ansteigende Treppe: nach den babylonischen Tempelbergen und Herrschersitzen, von denen er einige im Alter von 18 Jahren auf Reisen der Familie in den Irak gesehen hat. Sein Vater, Gustav Laib, Arzt in Biberach, hatte in den 1960er-Jahren eine Ausstellung tantrischer Kunst gesehen. Die geometrischen Formen erinnerten ihn an den abstrakten Maler Piet Mondrian. Seitdem wollte er nach Indien. Tantra ist ein Wort aus dem Sanskrit und bezieht sich auf eine bestimmte Richtung des Hinduismus und Buddhismus. 1965 reiste die Familie zunächst in die Türkei: nach Konya, in die Stadt des muslimischen Mystikers Dschalāl ad-Din Rūmi, des Begründers des Sufi-Ordens der tanzenden Derwische. Weitere Reisen in den Irak, Iran, Afghanistan und Indien sollten folgen.

Laibs Biographie ist so ungewöhnlich wie seine Kunst. Nach der Kindheit in Metzingen zog seine Familie in die Nähe von Biberach. Der Vater hatte einen jungen Schweizer Architekten, der am Bau der Ulmer Hochschule für Gestaltung beteiligt war, mit einem modernen, flach gedeckten, rundum verglasten Wohnhaus beauftragt, in dem der Künstler noch heute wohnt. In der ländlichen Umgebung Oberschwabens muss dieses Haus damals gewirkt haben wie ein vom Himmel gefallener Meteorit.

Weißer Marmor mit Milch

Anders als andere Jugendliche, die 1968 achtzehn Jahre alt waren, rebellierte Laib nicht gegen seinen Vater, im Gegenteil. Zusammen besuchten sie Kunstausstellungen, wo immer es ging. Zurück aus der Türkei räumte der Vater, beeindruckt vom Leben einfacher Leute dort, sämtliche Möbel aus ihrer Wohnung. Laib schrieb sich in Tübingen für ein Medizinstudium ein. Als sein Vater 1972 in Südindien ein halbes Jahr an einem Hilfsprojekt der Gandhigram-Stiftung von Schülern Mahatma Gandhis mitwirkte, brachte er von dort das Thema seiner Doktorarbeit mit: "Untersuchungen zur Trinkwasserhygiene im ländlichen Südindien".