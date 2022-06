Kleinplastik-Triennale Fellbach: Good Vibrations

Nadia Myre, auch sie eine indigene kanadische Künstlerin, lebt und arbeitet in Montreal. Sie zeigt in dieser Installation 48 Mokassin-Paare aus dem Smithsonian National Museum of Natural History in verkehrten Farben. Sie verweisen auf Aneignung und Genozid: Die Menschen sind nicht mehr da, die Schuhe im Museum. Erst kürzlich wurden in Kanada Massengräber von indigenen Kindern entdeckt, die ihren Eltern weggenommen und in Internate gesteckt worden waren, um ihre Kultur auszulöschen.