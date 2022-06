Documenta fifteen, Kassel: Wider die pauschale Verurteilung

Die nicht nur Missstände aufzeigende, sondern vor allem dem Leben und den Möglichkeiten eines anderen Lebens zugewandte Documenta fifteen wird seit Beginn diesen Jahres vom Gros der deutschen Medienlandschaft vor allem mit Misstrauen und Vorurteilen begleitet. Neben den üblichen Vorhaltungen (zu politisch, zu wenig wahre Kunst) wurde ihr schon vor der Eröffnung Antisemitismus unterstellt. Auslöser dafür war ein Blog-Beitrag des Kasseler Bündnisses gegen Antisemitismus (BGA), der einigen an der Documenta fifteen beteiligten Gruppen eine Nähe zum BDS, das heißt zur Bewegung Boycott, Divestment and Sanctions, und auf dieser Basis Antisemitismus nachsagt. Der Kunsthistoriker Prof. Dr. Hans Dieter Huber und andere haben aufgezeigt, dass die Argumentationen in diesem Beitrag Tendenzen ins rechte Milieu aufweisen. Die vom BGA formulierten Anschuldigungen, die die deutsche Presse in weiten Teilen ungeprüft übernahm, wurden weitgehend entkräftet – die Generalverdächtigung einer antisemitischen Gesinnung der Documenta fifteen blieb.

Dabei ging es in erster Linie um die Anschuldigung, Israel-kritische Positionen würden hier per se das Existenzrecht Israels anfechten und israelische Künstler:innen seien bewusst boykottiert worden. In einem der wenigen differenzierten und ausführlichen Beiträge zu diesen Vorwürfen schreibt Quynh Tran in "Zeit Online": "Bei einer Weltkunstschau, deren Konzept auf einem ländlichen Teilhabeprinzip beruht und bei der überwiegend Kulturschaffende aus dem globalen Süden geladen sind, ist es … gar nicht naheliegend, ein hochindustrialisiertes Land, das dem Westen zugerechnet wird [gemeint ist Israel, Anm. der Autorin], auf das Programm zu setzen."

Der "globale-Süden-Überhang" wurde in den deutschsprachigen Feuilletons indes aus mal mehr und mal weniger offen formulierten islamophobischen und antipostkolonialen Haltungen heraus zum zentralen Indiz erhoben, der Documenta fifteen schon allein durch die Herkunft ihrer Beteiligten eine Nähe zu BDS und Antisemitismus zu unterstellen. So kann man auch davon ablenken, dass es in Deutschland massive Probleme mit antisemitischer und rassistischer Gewalt gibt. Statt sich damit zu beschäftigen, sucht man anscheinend lieber die Facebook- und Twitter-Accounts postkolonialer Künstler:innen nach potenziellen BDS-Likes ab.

Das von der Documenta fifteen im Mai geplante Gesprächsforum We need to talk, in dem über die Rolle von "Kunst und Kunstfreiheit angesichts von wachsendem Antisemitismus, Rassismus und zunehmender Islamophobie" gesprochen werden sollte, wurde kurzerhand abgesagt. Die "Anschuldigungen, die gegenüber der Documenta fifteen und dem Gesprächsforum geäußert wurden", hätten, so ruangrupa, "eine produktive Diskussion gegenwärtig unmöglich" gemacht.

Es ist an dieser Stelle nicht zu klären, ob diese Entscheidung damals richtig oder falsch war – sie hat die mediale Maschine der Antisemitismusvorwürfe jedenfalls erneut befeuert. Kurz vor der Eröffnung kam es an verschiedenen Standorten der Documenta fifteen sogar zu antimuslimischen und rechtsextremen Übergriffen und Drohungen.

Ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen

Die beschwingten Tage der Vorbesichtigung, in denen das Gros der Pressevertreter:innen und Fachbesucher:innen sich zunächst freute, dass es auf der Documenta fifteen allen Unkenrufen zum Trotz viel Kunst und keinen Antisemitismus zu finden gab, waren jäh vorbei, als am späten Nachmittag des letzten Previewtages auf dem zentralen Friedrichsplatz ein großformatiges Banner des Kunst- und Aktivismuskollektivs Taring Padi aufgestellt wurde. Dieses bedient sich einer offen antisemitischen Bildsprache, wie sie in Deutschland zur Vorbereitung und Legitimation des Holocaust eingesetzt wurde, und aktualisiert diese. Ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen.