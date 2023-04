Ausstellung in der Stiftung Ruoff: Schönheit und Verfall

Nachzulesen ist dies alles in Wirths Buch "Verbotene Kunst. Verfolgte Künstler im deutschen Südwesten 1933–1945". Das voluminöse, 1987 zum 50. Jahrestag der Münchner Ausstellung "Entartete Kunst" erschienene Werk bleibt bis heute das mit Abstand wichtigste, fast das einzige Buch, das sich mit diesem Thema beschäftigt – auch wenn es manches zu ergänzen gäbe. Dadurch, dass Wirth sehr viele Künstler persönlich kannte, konnte er ihre Erlebnisse festhalten: ein unersetzlicher Fundus von Geschichten aus jener Zeit.

So berichtet Wirth, dass 1937 Werke von Ackermann, Henninger und Schmidt beschlagnahmt wurden. Fritz Ruoff war damals noch zu jung. Er hatte an der Kunstgewerbeschule studiert, die er aber 1933 verlassen musste, weil er wie Ackermann im Ruf stand, Kommunist zu sein. Mit zwei Freunden bildete er eine Künstlergruppe, die sich nach ihren Anfangsbuchstaben "RGK" nannte, was von den Kommilitonen prompt in "Rotes Grafiker-Kollektiv" umgedeutet wurde. Mit Werbegrafik schlug er sich durch, ähnlich wie der gleichaltrige Stankowski.

Keinen anderen Künstler hat Günther Wirth mit Reden, Katalogtexten und Büchern so gefördert wie Ruoff. Weshalb die Ausstellung in der Stiftung Ruoff, die nun in ihr zwanzigstes Jahr geht, nur angebracht erscheint – ganz unabhängig davon, dass der Sohn der Kurator ist. Wie aber stellt man einen Kritiker, Kunstberater und Ausstellungsmacher aus? Natürlich indem man Werke von Künstler:innen zeigt, denen er besonders verbunden war – nicht Ackermann und Henninger in diesem Fall, sondern eher gleich alte und jüngere.

Ein Blick in die Arbeit des Kurators und Kritikers

Neben den obligatorischen Fritz und Hildegard Ruoff sowie Stankowski treten der zu Wirths Zeit omnipräsente Otto Herbert Hajek, HAP Grieshaber und dessen Schüler Emil Kiess, Walter Stöhrer und Josua Reichert. Renate Bienzle darf nicht fehlen, lange Zeit Wirths Lebensgefährtin. Zu ihrer Serie "Temperaturen des Todes", aus der eine Arbeit zu sehen ist, hat Wirth ein Buch geschrieben.

Aber die Kunstwerke allein machen noch nicht den Kurator und Kritiker sichtbar, der die Künstler:innen in Eröffnungsreden und Texten vorgestellt hat. Ein wichtiges Element sind daher vier Kunstmappen der Galerie im Möbelhaus Behr – einem der wichtigen Orte der modernen Kunst in Stuttgart. Ausgestellt sind jeweils vier Siebdrucke und in der Mitte, im selben Format, Wirths Text.