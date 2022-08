Galerie Die Fähre, Bad Saulgau: Oberschwäbische Documenta

Dass die Fähre in Saulgau überlebte, während alle anderen Centres d'information nach dem Ende der Besatzungszeit wieder eingingen, lag in erster Linie an einigen kunstbegeisterten Personen. Allen voran Landrat Karl Anton Maier und Bruno Effinger, seit 1954 Kurator und später dann Leiter der Galerie. Gleich die zweite Ausstellung, nach einem Debut mit oberschwäbischen Malern, glich einem Paukenschlag: Erstmals in Deutschland war die französische Künstlergruppe der Nabis zu sehen – Werke aus der Sammlung des Prälaten Erich Endrich aus Bad Buchau.

Die Mischung stimmte. Auf der einen Seite Weltoffenheit, darunter große Namen von Emil Nolde bis Käthe Kollwitz. Auf der anderen die alte und neue Kunst Oberschwabens, gern auch in der NS-Zeit verfemte Künstler wie Wilhelm Geyer aus Ulm, der mit den Geschwistern Scholl in Kontakt gestanden war; der als entartet verfolgte Sepp Mahler, Mitstreiter der Bruderschaft der Vagabunden; William Straube, der bei Henri Matisse und Adolf Hölzel studiert hatte; oder der in Saulgau lebende Carl Pflüger.

Vier Landkreise schrieben 1951 den Oberschwäbischen Kunstpreis aus – unter Federführung von Saulgau, wo auch die Verleihung stattfand. Die ersten Preisträger waren Karl Caspar und Maria Caspar-Filser, beide 1937 als "entartet" verfemt. Maria Caspar-Filser war seit 1925 die zweite deutsche Kunstprofessorin nach Käthe Kollwitz gewesen, hatte jedoch wie ihr Mann in der NS-Zeit zurücktreten müssen. Zu den folgenden Preisträgern gehörten der Architekt Hugo Häring, Wilhelm Geyer und HAP Grieshaber, der von 1956 an insgesamt dreizehn Mal in der Fähre ausgestellt war.

"Auf die für den Raum zwischen Donau und Bodensee so wichtige kulturelle Arbeit der Saulgauer 'Fähre' wurde hier schon mehrmals hingewiesen", vermeldet die "Stuttgarter Zeitung" im März 1957 zum zehnjährigen Bestehen, das die Galerie durch eine Reihe besonders guter Ausstellungen feiern wolle. "Diesen hohen Qualitätsanspruch erfüllt durchaus die Ausstellung gegenstandsfreier oder abstrakter Malerei, die jetzt in ihren Räumen gezeigt wird": führende moderne Künstler wie Willi Baumeister und Ernst Wilhelm Nay sowie einige jüngere Maler. 1960 zeigte die Fähre als erstes Ausstellungshaus in Deutschland in Zusammenarbeit mit Max Bill, dem früheren Rektor der Ulmer Hochschule für Gestaltung, einen großen Überblick über die konkrete, also geometrisch-gegenstandslose Kunst Europas.